"Я должен быть здоров и прислушиваться к своему организму". Овечкин сказал, почему отказался от "Матча всех звезд НХЛ 2020"

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" и один из лучших российских хоккеистов Александр Овечкин отказался от участие в "Матче звезд НХЛ". Поединок должен пройти 25 января 2020 года в Сент-Луисе, однако же теперь ясно - туда не поедет Ови. Причина - 34-летний хоккеист заявил, что хочет отдыха.

- Мне было непросто принять такое решение, но я должен прислушиваться к своему организму. Мне надо подготовиться ко второй половине сезона. Я должен быть здоров, и мне нужно сконцентрироваться на других вещах. Меня выбрали капитаном, и мне очень тяжело пропускать "Матч звезд", но я делаю то, что будет лучше для меня и моей команды, - говорит Овечкин в интервью официальном сайту НХЛ.

И при этом, Александр в пояснении своего решения сделал прямо отсылки на свой возраст:

- Если бы мне был 21 год, я был бы здоров, в хорошей форме. Но мне сейчас надо думать о второй половине сезона и плей-офф. Это самое главное для меня и нашей команды.

В сответствии с правилами теперь за этот "демарш" Овечкин должен будет пропустить одну игру регулярного первенства. А после этого - уже вернуться в строй и продолжить играть за "Вашингтон Кэпиталз".

Отметим, что Александр Овечкин в 11-й раз был выбран для участия в звездной игре. Но в итоге он в разное время принял участие только в семи поединках. В 2012 году он не поехал на матч, сославшись на дисквалификацию на три матча. А вот уже в 2016 году - получил травму и его заменил напарник по "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов.