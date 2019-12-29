Надежный заслон – таможня наращивает противодействие контрабанде

В уходящем году органы таможенного контроля продолжали порой незаметную, но крайне важную работу по пресечению контрабанды и созданию выверенной системы контроля за экспортными потоками на российской границе. Именно таможня является зачастую первым фильтрационным пунктом на пути проникновения в Россию контрабанды, которая в лучшем случае просто наносит экономический вред стране, поскольку не отчисляются соответствующие платежи и пошлины, либо вредит в прямом смысле слова физически, когда речь идет о ввозе в страну наркотических субстанций или того же оружия. Большую роль в этой работе играет позиция руководства ФТС России и лично ее руководителя Владимира Булавина, который действуя профессионально и энергично смог за несколько лет кардинально перестроить работу службы, повысить таможенные сборы и наладить работу по противодействию контрабанде, о чем свидетельствуют приведенные ниже цифры.

Если говорить предметно, то за прошедший год таможенными органами России было возбуждено больше 137 тысяч дел об административных правонарушениях, что почти на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года, когда было инициировано чуть больше 131 тысячи административных производств.

Следует отметить, что самое большое количество дел об административных правонарушениях возбуждено по фактам недекларирования либо недостоверного декларирования товаров - больше четверти от общего количества. Также почти четверть (24,5%) административных дел было инициировано по фактам непредставления или несвоевременного представления в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров. Остальные административные дела возбуждались либо из-за несоблюдения запретов на ввоз или вывоз товаров, либо за нарушения валютного законодательства.

Как уже отмечалось выше, таможня стала важным пунктом перехвата трафика наркотиков. Всего органами ФТС России в ходе таможенного контроля лиц, транспортных средств и грузов, было изъято порядка 12,4 тонн различных запрещенных веществ. Тут и почти 3,34 тонны собственно наркотиков и психотропных веществ, и 8,7 тонн прекурсоров и 352 килограмма других сильнодействующих веществ. Если говорить предметно, то из общего числа наркотиков было выявлено 729 килограмм гашиша, 404 килограмма кокаина, больше 1,2 тонны метадона и 916 килограмм психотропные веществ. Стоимость изъятых наркотиков на «черном» рынке составляет около 14 млрд рублей. По выявленным фактам контрабанды наркотиков. В итоге активной работы по пресечению контрабанды наркотических средств и прекурсоров было возбуждено 481 уголовное дело.

Вообще эта незаметная, но при этом крайне важная работа таможни позитивно влияет на каждого гражданина страны, ведь в случае пресечения контрабанды наркотиков речь идет о благополучии прежде всего подрастающего поколения. Значительная часть печально популярных ныне у молодежи наркотических эрзацев, доставляемых посредством «закладок» зачастую ввозится из-за рубежа, и именно посредством контрабанды. В эффективной работе таможни и других правоохранительных органов по пресечению наркотического вала, накатывающего на Россию, заинтересованы все общество.