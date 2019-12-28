Российский "гиперзвук" станет еще быстрее: в Минобороны рассказали о новых вооружениях ВС России

Последний день уходящего года министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу объявил выходным для служащих ВС РФ. Но это не значит, что в какой-то степени пострадает боеготовность российских ВС. ПВОшники и ракетчики по-прежнему будут находиться в постоянной боеготовности, дежурные экипажи перехватчиков в готовности на перехват целей, буде такие объявятся, подводные лодки и корабли в походе и т.д.

Российские армия и флот перевооружаются стремительными темпами, ведутся разработки новых видов вооружений, испытываются перспективные образцы. Вводятся в эксплуатацию новые корабля, танки, самолеты. И, хотя и понятно, что российские военные не могут говорить обо всем, что делается, масштаб ведущихся работ, озвученных замминистра обороны Алексеем Криворучко в интервью газете «Красная звезда», не может не впечатлять. Причем, все это делается многовекторно и одновременно.

Дальше будет перечисление, от которого гражданам пацифистам, считающим, что лучше кормить чужие армии, чем свою, станет больно. Итак, что рассказал замминистра Криворучко?

Первое. В России началось конструирование и изготовление элементов бомбардировщика будущего – перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА).

- Все работы укладываются в заданные сроки. На сегодняшний день утверждён эскизный проект будущего самолёта. Сейчас в ПАО "Туполев" ведётся разработка рабочей конструкторской документации, а также начато создание деталей и составных частей для опытных образцов самолёта, - сообщил Алексей Юрьевич. По его словам, в войска пойдут и серийные Су-57. Правда, пока двигатели 5-го поколения не будут (судя по всему, и в свете недавнего падения истребителя при испытаниях новых силовых установок) доведены до запланированных показателей, новый истребитель будет производиться с движками 4-го поколения, которые пусть и не так эффективны, зато проверены от и до.

Второе. В следующем году завершится разработка лазерного комплекса для уничтожения беспилотников. А лазерный комплекс «Пересвет», который уже год как находится на боевом дежурстве, в ближайшем будущем будет установлен на самолетах, а его мощность увеличат. Понятно, что речь идет о стратегической авиации, в которой лазерное оружие будет использоваться для защиты от ракет с оптическими головками наведения, запущенных с целью поражения самолетов (ракет «земля – воздух», «поверхность – воздух» и «воздух – воздух»).

Третье. В стране начато серийное производство ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард». Тем самым, который ехидствующие граждане уже окрестили продукцией «Рособоронмультфильма». Как известно, буквально накануне министр обороны Сергей Шойгу отчитался, что первый полк «Авангардов» уже заступил на боевое дежурство в Оренбургской области. Скорость до 20 звуковых и более почему-то больше ни у кого не вызывает желания посмеяться над «мультиками». Кстати, уже стоящие на вооружении также гиперзвуковые ракеты «Кинжал» (воздушные носители – высокоскоростные тяжелые перехватчики МиГ-31) и «Циркон» (ракета корабельного базирования) могут начать летать еще быстрее, чем сейчас. Как заявил Криворучко, специалисты сейчас работают над увеличением их скоростей до более 10 махов (скоростей звука).

Четвертое. До 2025 года российские Вооруженные силы получат новые подвижные командных ракет «Сирена-М». Кроме того, Минобороны заключит в следующем году новый контракт на поставку в РВСН подвижных комплексов «Ярс» для перевооружения трех ракетных полков.

В следующем году будут завершены испытания и начато серийное производство ТОС «Тосочка». Эта тяжелая огнеметная система отличается от собратьев ТОС «Солнцепек» и «Буратино» габаритами, колесной базой вместо гусениц и новой системой управления огнем, в которой используется искусственный интеллект. Кстати «Тосочку» впервые покажут на параде Победы в Москве.

Большие и хорошие новости по танкам. В оставшиеся несколько дней до Нового года завершатся госиспытания модернизированного Т-90М «Прорыв». А знаменитая «Армата», предварительные испытания которой завершены, появится в количестве пяти машин до конца зимы для проведения государственных испытаний. Причем, испытания пройдут как сам танк Т-14, так и БМП Т-15 на платформе «Армата». Сухопутные войска, десант, спецназ начнет получать и новые бронемашины «Тайфун», причем, в вариантах и 4х4, и 6х6. Минобороны решило закупать всю линейку «Тайфунов», в том числе и машины «Тайфун-ВДВ», которые проходят сейчас государственные испытания.

В ПВО и ПРО тоже не без хороших новостей. Минобороны заключило контракт на поставку новейших систем ПВО С-350 «Витязь», а первый серийный образец, прошедший все испытания, уже передан в войска. А в 2020-м начнутся испытания новейшей разработки, системы С-500, причем, в 2025 уже запланирована поставка первого серийного образца.

Что касается флота, в 2020-м Минобороны закажет две АПЛ проекта «Борей» и две АПЛ типа «Ясень-М», двух фрегатов и двух универсальных десантных кораблей. И это, не считая еще МРК, заложенных, строящихся и проходящих испытания. Кстати, один из этих МРК с комплектов «Калибров» на борту, «Ингушетия» буквально несколько часов назад вошел в состав Черноморского флота РФ. Кроме того, флот начнет получать новые противокорабельные ракетные комплексы «Оникс» испытания которых также успешно завершены.

Не оставлена без внимания и ствольная самоходная артиллерия.

- Завершены предварительные испытания перспективного зенитного артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-ПВО» (зенитная самоходка с автоматической пушкой калибра 57 мм – прим. авт.) и самоходной артиллерийской установки 2С35 «Коалиция-СВ», - отчитался замминистра.

Повторюсь, это лишь то, о чем Алексей Юрьевич смог сообщить журналистам. А что там еще осталось за занавесом – военная и государственная тайна.

А недоброжелатели пусть и дальше продолжают шутить про «мультики».