"Наградят ли? Конечно, королева прием устроит!". 80-летний русский журналист рассказал, как поймал грабителя в Лондоне

Эта информация облетела на днях все российские, и не только, информагентства. «...80-летний журналист в центре Лондона задержал грабителя, который попытался украсть его сумку. Как рассказал РИА Новости сам Вячеслав (просивший не называть его фамилии), он давно ходит с этой сумкой, носит в ней телефоны, в которых "вся жизнь": номера, адреса электронной почты и прочее.

"В этот раз сзади здоровый бугай подбежал, толкнув, вырвал борсетку... Вырвал и побежал. Я развернулся и догнал в два прыжка. Так как он был тяжелый и большой, не стоило больших трудов его завалить, прыгнув на шею", – рассказал мужчина.

Из-за разницы в весе грабителю удалось вырваться, при этом он повредил Вячеславу глаз. Журналист вновь догнал злоумышленника и задержал его с помощью двух молодых людей, которые шли навстречу.

"Это было около кафе, там быстро вызвали полицию. Как мне сказали, он не ожидал, что за ним кто-то погонится... А здесь взгляд у него был ошалело-бешеный, почему его поймали", – отметил собеседник агентства.

В результате инцидента у Вячеслава появилась трещина в лучезапястном суставе и опух глаз. Судьбу нападавшего будут решать в полиции».

Только потом уже стало известно, что грабителя задержал знаменитый журналист Интерфакса Вячеслав Терехов. Я связался с ним по телефону...

- Алло! Вячеслав Константинович! Как самочувствие?

- В целом - нормально.

- Что же там, в Лондоне, произошло? Как все было?

- Ну, в информагентствах же об этом - очень подробно. Я все им рассказал, а они - описали.

- Я хочу от тебя все услышать...

- Ну, Саш, ну, что я буду повторять то же самое?

- Скажи, пожалуйста, тебе после всего случившегося не предлагали там остаться - работать в полиции Лондона?

- (смеется) Мне сказали - в Лондоне так не положено. Там положено - все бросать в таких случаях и убегать.

- В смысле, - пострадавшему?

- Ну, да.

- То есть, твой поступок - он необычный для лондонцев, для англичан.

- Ну, я тебе должен сказать, что мне как раз двое жителей Лондона и помогли, мне одному, конечно, тягаться с грабителем бесполезно было - он выше меня и шире...

- А тебя наградят теперь? Полиция Англии или России... Или, может, Интерпол?

- Ну, да - королева приём устроит.

- Слав, я тебя поздравляю с наступающим Новым годом. Ты молодец! И - теперь вот твой совет: как вести себя в Лондоне, в Англии, и вообще, за рубежом - нашим журналистам, туристам?..

- Здесь невозможно дать совет каждому. Потому что, одно дело - я служил в определенных войсках - тогда это называлось Министерство общественного порядка. (Потом были Внутренние войска, теперь - Росгвардия.) И это - на всю жизнь. А тем, у кого, как говорится, "нет этого в организме"... Наверное, лучше отойти. Я так думаю. Хотя - каждый должен решать сам, как действовать в таких ситуациях.

- А теперь - вопрос как к старейшему журналисту Кремлевского пула. Россия правильно делает, что себя защищает?

- Абсолютно правильно. Другого просто не может быть. Я себе этого не представляю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ветеран президентского пула журналистов Вячеслав Терехов: "Я в Кремле и подсматриваю, и подслушиваю"

Корреспондент "КП" сходил в баню с журналистом, который четверть века работает в кремлевском пуле, а в воскресенье отмечает 70-летний юбилей (подробности)