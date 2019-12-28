Рейтинг президентства Зеленского упал до уровня Нацгвардии и карателей добробатов

Под конец года не обойтись без очередных перемог украинского Смутного времени. В которых затейливая и болезненная одновременно фантазия выдает на-гора удивительные результаты побед человека над разумом и логикой. Финальные хроники 2019-го к вашему прочтению.

А САЛО ПОЛЬСКОЕ ЕДЯТ

Потрясающее открытие сделал глава Союза украинского селянства, экс-президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич. Он обнаружил зависимость Украины от импорта картофеля из целого ряда стран, в том числе, и государств Африки. И назвал эту ситуацию позором.

- Наверное, впервые в новой истории Украины мы развернули аграрный и продовольственный сектор в самой большой зависимости от импорта, - заявил Томич. - И глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким: овощи, животноводческая продукция.

Напомним, что в начале декабря украинские СМИ писали, импорт картофеля из других стран, в первую очередь, России и Белоруссии на Украину вырос в 700 раз за период с июля по ноябрь 2019-го по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Впрочем, импорт вырос не только по картофелю. Кто бы мог подумать еще пять лет назад, что Украина будет импортировать такой традиционный для себя продукт, как свинину и даже свиное сало. Сейчас главными поставщиками свинину в Незалежную являются Польша, Германия и Нидерланды. Среди стран происхождения импортируемой свинины есть и Россия. Причем, и тут объемы импорта из года в год нарастают, а экспорт, наоборот, сокращается, причем в разы. Если за весь 2018-й Украина импортировала 28 тыс. тонн свинины на сумму 52 млн долларов (что больше объема такого же импорта в 2017-м в 5 раз), то только за 4 первых месяца 2019-го импорт свинины составил около 10 тыс. тонн, превысив экспорт в 19 раз.

Не зря американцы обещали, что Украина станет аграрной сверхдержавой. Правда, забыли уточнить, что по импорту.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ НЕ ПРИШЛО

- Es ist nicht fantastisch, es ist traurig (это не фантастично, это грустно), - наверное, воскликнул министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, когда в ответ на его крики: «Zu Hülf! (Помогите!)», - из Берлина пришел короткий и лаконичный ответ: «Nein».

- К сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут. Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонные возможности Украины, - заявил он, правда, не уточнив, когда именно кричал и взывал о помощи. Но тут же одумался и исправился. Почти. - Германия и ЕС много сделали для нас. Но этого недостаточно, чтобы остановить смерти людей. Мы оплакиваем 13 тысяч погибших, а их, к сожалению, каждый день становится больше.

С одной стороны, конечно, Германия предоставила с начала конфликта на Донбассе 1,4 млрд. евро финансовой помощи Киеву, а ЕС в целом направил Незалежной более 15 млрд. в той же валюте. Но тех денег уже давно нет, уже пора отдавать и непонятно, из чего, а денежек хочется еще и еще. При этом, главе МИД Украины почему-то не пришла в голову простая мысль: для того, чтобы остановить смерти людей нужны не деньги – надо просто перестать стрелять.

Одним словом, подкрепление снова не пришло. Правда, его и не обещали.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Президент Зеленский занял по результатам последнего в этом году исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова, пятое место по уровню доверия к нему граждан страны. Напомним, еще в сентябре он в этом рейтинге занимал первую строчку (66%), а сейчас его опередили ВСУ и госслужба по ЧС (по 71%), церковь (65%) и волонтеры (64%). После Зеленского идут Нацгвардия (31%), добробаты (25%), общественные организации (16%) и украинские СМИ (15%). По всей видимости, к такому сокрушительному обрушению рейтинга привело невыполнение Зеленским предвыборных обещаний, данных в ходе президентской кампании.

Еще более поразительные результаты показало другое исследование вышеуказанных организаций, выяснявших настроения граждан по отношению к акциям протеста, которые все время угрожает устроить украинская оппозиция. Так, лишь 21% украинцев считает возможным проведение Майдана-3 в течение будущего года. 66% считают новый Майдан нереальным. Остальные с ответом затруднились. Что же касается личного участия в новом Майдане, если он случится, то лишь 4% опрошенных заявили, что обязательно будут в них участвовать, и еще 13% допустили такую возможность для себя. А 71% респондентов принимать участие в них не собираются.

В новом Майдане, если он случится, готовы принять участие 4% опрошенных украинцевФото: REUTERS

Похоже, что украинцы наелись Майданами досыта. Хотя, с другой стороны, если организаторы оплатят проезд, будут давать достаточное денежное содержание и кормить, то и этих 4% с избытком хватит на новые беспорядки.

КЛИЧКО ОТКРЫЛ МОСТ В КИЕВЕ

Буквально перед Новым годом мэр Киева Виталий Кличко смог отрапортовать жителям украинской столицы о своей победе над Шулявским путепроводом в центре города. Напомним, часть этого моста обрушилась более двух лет назад, в феврале 2017-го, после чего движение по нему было перекрыто.

Кличко в костюме Деда Мороза открыл мост.

И вот почти за три года мэру Киева удалось провести реконструкцию путепровода, и перед Новым годом он лично открыл по нему движение, проехав по мосту за рулем квадроцикла в костюме Деда Мороза (почему не Санта Клауса - ?). Киевляне опасаются, что путепровод может постигнуть та же участь, что и стеклянный пешеходный мост, названный в честь Виталия, который покрылся трещинами вскоре после открытия, а в стеклянных вставках которого завелись мухи и появился грибок.

Однако, до тех пор, пока это не произошло, Кличко может торжествовать и праздновать победу над Шулявским путепроводом. А заодно и над Россией, которая за чуть большие временные сроки смогла построить лишь какой-то Керченский мост, ну и еще свыше 500 мостов в разных географических точках страны.