2019-12-28T21:42:29+03:00
Спорт

Итальянские биатлонисты Хофер и Вирер выиграли "Рождественскую гонку" на футбольном стадионе в Германии

Необычное шоу прошло в немецком городе Гельзенкирхен
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лукаш Хофер.Лукаш Хофер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В немецком городе Гельзенкирхен в субботу, 28 декабря, прошла традиционная шоу-гонка биатлонистов. 10 команд, составленные из мужчины и женщины, вышли на старт "Рождественской гонки". Она проходит в виде эстафеты с общго старта.

Российскую команду представляли Екатрина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев. Для наших гонка не сложилась вообще. Юрлова на первом круге не смогла справиться с лыжней. А вот Елисеев влетел в ограждение лыжей и не смог выбраться без посторонней помощи. И как итог - наши оказались в хвосте гонки.

Победа досталась сборной Италии - за них сегодня бежали Доротея Вирер и Лукаш Хофер. Они прошли дистанцию за 32 минуты 16,9 секунды. На 4,5 секунды отстала от итальянцев сборная Германии в составе Лауры Дальмайер и Филиппа Наврата. На 12 секунд пришедшая третьей команды Украины - за них бежали Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.

Сборная России заняла последнее, 10-е место. Наши проиграли почти две минуты победителям, отстав от итальянского дуэта на 1 минуту 43,9 секунды.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Итог "Рождественской гонки" в Гельзенкирхене 2019.

1. Доротея Вирер — Лукас Хофер (Италия) — 32.16,9

2. Лаура Дальмайер — Филипп Наврат (Германия) — +4,5

3. Анастасия Меркушина — Дмитрий Пидручный (Украина) — +12,0

4. Марте Рёйселанд — Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +16,6

5. Анасис Бескон — Антонен Гигонна (Франция) — +26,1.

6. Лена Хекки — Беньямин Вегер (Швейцария) — +36,2

7. Лиза Тереза Хаузер — Феликс Ляйтнер (Австрия) — +44,9

8. Маркета Давидова — Михал Крчмарж (Чехия) — +48,4.

9. Денизе Херрман — Бенедикт Долль (Германия) — +1.08,7

10. Екатерина Юрлова — Матвей Елисеев (Россия) — +1.43,9

ИСТОЧНИК KP.RU

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