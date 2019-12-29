США - Россия 29 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею
На следующий день после фантастической игры против команды Канады россиянам на МЧМ-2020 по хоккею предстоит встреча с командой США. Наши уже четыре года не выигрывали у американцев на этих турнирах. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи США - Россия 29 декабря 2019.
Статистика личных встреч США - Россия 29 декабря 2019
Команды играли между собой в последний раз на прошлом МЧМ и россияне в полуфинале уступили США со счетом 1:2. А 2 января 2018 года наши уступили в четвертьфинале 2:4 американцам на позапрошлом ЧМ. А до того в группе МЧМ-2017 наши проиграли США со счетом 2:3. А в полуфинале - со счетом 3:4. Последняя победа наших над США датируется 4 января 2016 года. В полуфинале того ЧМ наши выиграли 2:1.
Прогнозы букмекеров на матч США - Россия 29 декабря 2019
Россия после победы над Канадой - фаворит игры.
Прогноз на матч США - Россия 29 декабря 2019
Победа будет на стороне сборной России. Наши показали "зубы" в игре с Канадой нехилые.
Составы команд на матч США - Россия 29 декабря 2019
Составы команд будут известны примерно за час-полтора до старта поединка в Чехии.
Время начала матча США - Россия 29 декабря 2019
Матч США - Россия 29 декабря 2019 года в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть матч США - Россия 29 декабря 2019
Прямую видеотрансляцию матча США - Россия можно посмотреть 29 декабря и начнется в 21:00 по московскому времени на Матч ТВ.
Трансляция матча США - Россия 29 декабря 2019
Трансляция матча США - Россия 29 декабря 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 21:00 по московскому времени.
США - Россия 29 декабря 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU