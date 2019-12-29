2019-12-29T08:26:44+03:00
Общество

Прощание с Галиной Волчек в Москве: прямая онлайн-трансляция

29 декабря Москва провожает в последний путь Галину Волчек. Прощание с худруком "Современника" пройдет в родном театре
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Галина Волчек скончалась на 87-м году жизниГалина Волчек скончалась на 87-м году жизниФото: EAST NEWS
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В Москве в воскресенье, 29 декабря, в 9:00 в театре "Современник" пройдет церемония прощания с советской и российской актрисой, режиссером Галиной Волчек.

Гражданская панихида закончится в 12:30. В 14:30 Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище.

Напомним, 29 декабря в связи с церемонией прощания, с 7 утра до 14 часов дня будет закрыт для движения автотранспорта Чистопрудный бульвар со стороны театра "Современник".

Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. За два дня до смерти знаменитая актриса и режиссер попала в больницу. Состояние Волчек оценивалось как тяжелое. Сообщалось, что у худрука "Современника" начались осложнения на сердце и почках.

Галина Волчек: запомните ее такой

Прощание с Галиной Волчек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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