Прощание с Галиной Волчек в Москве: прямая онлайн-трансляция

В Москве в воскресенье, 29 декабря, в 9:00 в театре "Современник" пройдет церемония прощания с советской и российской актрисой, режиссером Галиной Волчек.

Гражданская панихида закончится в 12:30. В 14:30 Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище.

Напомним, 29 декабря в связи с церемонией прощания, с 7 утра до 14 часов дня будет закрыт для движения автотранспорта Чистопрудный бульвар со стороны театра "Современник".

Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. За два дня до смерти знаменитая актриса и режиссер попала в больницу. Состояние Волчек оценивалось как тяжелое. Сообщалось, что у худрука "Современника" начались осложнения на сердце и почках.

Галина Волчек: запомните ее такой