2019-12-29T12:35:24+03:00
Спорт

Капитан сборной Канады извинился за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России

Барретт Хэйтон - во время исполнения гимна не снял шлем, что считается откровенным неуважением к сопернику
Сергей КИРИЛЛОВ
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во время традиционного рукопожатия Хейтону не подали рукуво время традиционного рукопожатия Хейтону не подали руку
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Второй матч сборной России на молодежном чемпионате мира в Чехии завершился скандалом. После поражения в первой игре от хозяев (3:4), парни Валерия Брагина просто разорвали канадцев — 6:0.

А потом во время исполнения гимна произошел инцидент — наши ребята стали аппелировать к арбитрам встречи, показывая на канадцев, выстроившихся на линии. Оказалось, что один из них — капитан команды Барретт Хэйтон - во время исполнения гимна не снял шлем, что считается откровенным неуважением к сопернику.

А потом во время традиционного рукопожатия Хейтону не подали руку, что только подлило масла в огонь.

Но позже пресс-служба сборной Канады решила загладить прокол и опубликовала извинения капитана команды:

«Сожалею о том, что не снял свой шлем во время гимна и прошу прощения за это у сборной России и её болельщиков. Как лидер команды, я пытался переосмыслить игру и понять, что нам нужно изменить. Я был потерян в этот момент. Этим вечером русские показали великолепную игру, и мои действия не должны были быть неуважительными. Моя ошибка не должна отвлекать их от победы. Я обязан своей команде и всем канадцам и должен стать лучше».

Впереди у сборной России еще два матча в группе — против сборной США (29 декабря, 21.00) и Германии (31 декабря, 17.00)

Результаты

Чемпионат мира для хоккеистов до 20 лет. Чехия. Острава

Россия — Канада — 6:0

1:0 - Хованов – 01:44; 2:0 - Дорофеев (Александров, Журавлёв) – 10:14; 3:0 - Ртищев (Пыленков, Круглов) – 13:43; 4:0 - Александров (Воронков) – 22:18; 5:0 - Соколов (Замула, Денисенко) – 33:09; 6:0 - Денисенко (Хованов) – 36:24.

Российская молодежка отказалась пожать руку капитану канадской сборной. Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it https://t.co/thv5tCj82F

ИСТОЧНИК KP.RU

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