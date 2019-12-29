Президент Эстонии призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад

На фоне тяжелого положения русских школ и садиков в странах Балтии 49-летняя глава эстонского государства Керсти Кальюлайд выступила с весьма громким признанием в СМИ.

- Мои внуки вообще ходят в русский детский сад. Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше два. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство, - цитирует ТАСС ее интервью эстонскому телеканалу ETV+.

А вот ее сын, будучи школьником, как-то задал матери больной вопрос в лоб.

- Однажды, придя из школы, он спросил: «Мама, почему в Эстонии плохо быть русским?». Тогда я вдруг осознала, что и я просто приняла образ мыслей некоторых людей в Эстонии: дескать, раз ты русский, то это плохо. Мой ребенок был чистым листом, приехав в Эстонию из мультикультурной общины (Кальюлайд тогда работала представителем Эстонии в Европейской счетной палате в Люксембурге. - Ред.), и этот вопрос возник у него за какие-то два месяца. Значит, где-то это кроется. И значит, мы должны говорить об этом.

Вместе с тем дама заявила, что все школы в стране должны быть эстоноязычными, в которых нужно учиться и русскоязычным детям.

Напомним, число средних школ в Эстонии, где можно получить образование на русском языке (и то только 40% предметов), постоянно уменьшается - на сегодня таких 74. В соседней Латвии в 2018 году был принят закон о переводе к 2021 году всех средних школ в стране на латышский язык. Это должно коснуться и русских детских садов.

Тяга к культурному и языковому богатству и приверженность принципам защиты прав нацменьшинств налицо...

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