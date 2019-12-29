Грипп: лечить, нельзя болеть

Причину заболевания гриппом установили в начале 30-ых годов прошлого века. С тех пор как «врага» рассекретили, борьба с ним приобрела прицельный характер: разрабатываются препараты и вакцины, но полностью победить грипп пока не удалось. Его основные вирусы циркулируют по планете постоянно, при этом они постоянно мутируют, образуя все новые и новые штаммы. В силу невероятной изменчивости и живучести грипп передается не только от людей к людям, но также в некоторых случаях от птиц и животных. Вспомним недавнюю пандемию «свиного» гриппа (H1N1)pdm 09 в 2009 году или ее потенциальную угрозу во время атаки «птичьего» гриппа (H5N1), (H7N9) в 2013 году.

Немного статистики. По данным ВОЗ ежегодно в мире гриппом болеет примерно десятая часть жителей, эти же пропорции можно перенести и на Россию.

В России по данным Роспотребнадзора России и ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России заболеваемость гриппом с подтвержденным диагнозом в 2018 году составила 26,33 на 100 тыс. населения. Дети болели гораздо больше – 113,90 на 100 тыс. населения для возрастной группы 1–2 года и 93,91 на 100 тыс. населения в возрасте 3–6 лет. А среднемноголетняя заболеваемость ОРВИ в Российской Федерации за период с 2009–2018 гг. составила 20 907,74 на 100 тыс. населения.

Переведем цифры на язык, понятный всем. По утверждениям специалистов Национального Института Здоровья США, из 60 прожитых лет человек по причине гриппа проводит на больничной койке в среднем 6 лет!

И хотя сезон гриппа и ОРВИ уже наступил (в России он длится с ноября по апрель), время, чтобы подготовиться к грядущей эпидемии пока есть. Главное, вооружиться необходимой информацией.

Основной стратегией ВОЗ в борьбе с гриппом остается вакцинация. Сегодня россиян прививают вакцинами двух типов: двумя инактивированными и одной живой. Перед эпидемическим сезоном 2019-2020 годов в России начали применять две новые, четырехвалентные вакцины, куда входят штаммы вирусы гриппа А (H1N1) и (H3N2) и штаммы вирусов гриппа В двух генетических линий – ямагатской и викторианской. В то же время остается в ходу и трехвалентная вакцина, произведенная на основе тех же штаммов вируса типа А плюс штамм одной из генетических линий вируса гриппа B.

«Вакцинация активно проводится, но стопроцентной защитой все же не является, – рассказывает старший научный сотрудник ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Игорь Никоноров.– Вирус гриппа мутирует постоянно, что вынуждает практически ежегодно обновлять штаммовый состав гриппозных вакцин, чтобы приблизить его к прогнозу по возбудителям на предстоящий эпидсезон. Эффективность вакцинации при полном совпадении «диких» и вакцинных штаммов может составить до 70%. При неблагоприятном развитии ситуации, когда антигенный состав вакцин не совпадает с циркулирующими вирусами, препарат защитит от 10% до 50% привитых. В любом случае, привитый человек перенесет заболевание легче и без осложнений. Но и мощный современный противогриппозный препарат нам необходим».

Таких действенных средств, с историей клинических испытаний и с хорошей доказательной базой в распоряжении медиков сегодня не так много. Например, ВОЗ рекомендует в качестве прямых противовирусных всего 4 препарата: «Ремантадин», «Релензу», «Тамифлю» и наш российский «Арбидол» (действующее вещество умифеновир).

«Соответствующий код он получил после большого набора экспериментальных клинических данных», – уточняет профессор, заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАН Ирина Ленева.

В мире интерес к российскому препарату сейчас повышенный, он отмечен, прежде всего, в США и Китае. Например, совсем недавно было проведено исследование в Научно-исследовательском институт Скриппса (TSRI), одном из крупнейших биомедицинских центров в мире. В ходе исследования было установлено, что умифеновир действует на белок вируса гриппа по принципу «ключ-замок», препятствуя проникновению вируса в клетку и его самокопированию. В силу особенности механизма действия у препарата низкий риск резистентности, также его можно использовать как средство профилактики.

В качествах российского лекарственного средства уже убедились китайские врачи, о чем они рассказали на Российско-Китайском симпозиуме по инфекционным болезням, проходившем в рамках Дней Вирусологии в Петербурге.

Препарат используют в стране около 10 лет. Первая причина пристального внимания китайских медиков к нему – это широкий спектр действия. Он активен в отношении вирусов гриппа А и В, а также возбудителей ОРВИ, при этом эффективен, как и в начале болезни, так и в разгаре», – отмечает профессор Ци Фен Янг (Zifeng Yang). Фундаментальные исследования, которые проводятся в Китае вот уже несколько лет, показывают эффективность лекарства и в отношении птичьего гриппа H5N1, и в отношении других его штаммов.

В этом году «Арбидол» был включен в систему ОМС Китая. Это означает, что государственные и местные власти и медицинское сообщество проявляют все более пристальный интерес к данному препарату. О нем узнает и его использует все большее число врачей. Уже сегодня в стране принята следующая практика: при покупке препарата Минздрав компенсирует ему стоимость лекарства.

Как рассказали китайские врачи, самые лучшие результаты препарат дает в комбинации с другими противовирусными прямого действия. Такая комбинация делает лечение вдвойне более надежным и эффективным, не оставляя осложнениям никакого шанса. «Рецептурная форма лекарства – это очень правильно. При гриппе нельзя лечиться бесконтрольно, принимать стоит только те препараты, которые назначил врач. Впоследствии это позволит уменьшить развитие резистентности вирусов гриппа к применяемым препаратам, и они еще долгое время останутся эффективными», – заключает старший научный сотрудник ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Игорь Никоноров.