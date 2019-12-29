Ушел человек, придумавший «Спортивную славу России»

Судьба подарила ему высокий рост и сверху он, казалось, видел многое, недоступное нам. Козин был большой выдумщик. Руководить спортивным отделом «Комсомолки» человеку без фантазии, что в 90-е, что в начале 2000-х было не возможно. И отдел при нем был самым дерзким и неуловимым для заклятых друзей из других больших изданий. Потому что он ставил невыполнимые задания, завалить которые было неприлично.

Его многолетний заместитель Сергей Емельянов в свое время придумал вручать футболисту-джентльмену смокинг, а Козин довел идею до блеска. Церемонии «Джентльмен года» уже четверть века, она в календарях всех спортивных изданий — и «Комсомолка» тут идет по проторенной Володей дорожке.

Он сочинил удивительную награду Почетный знак «Спортивная слава России». Помог исполнить его из драгоценных металлов и самоцветов его брат Николай. Козин тонко чувствовал, что достойных этого знака не может быть много, и в Голубой зал на Шестом этаже улицы Правды, 24, приезжали только живые легенды, которых узнавали во всем мире — от Фетисова до Латыниной.

Вместе с давним товарищем Юрой Белоусом придумал футбольный турнир в Сочи для облеченных властью, когда такого никто не делал — и в город, который еще не был выбран столицей Игр-2014, приезжали команды из самых удивительных мест, а он всем этим «рулил» легко и непринужденно...

Он «пробил» в «Комсомолке» идею спортивной вкладки. И в 90-е несколько лет «КП» публиковала в невиданных ни до, ни после объемах материалы с крупнейших турниров, интервью с самыми главными звездами нашего спорта — «эксклюзивно для «Спорт «КП».

Володя писал точные, иногда ироничные, иногда неприятные для чиновников репортажи с олимпийских игр вплоть до 2000-го года, когда решил «дать дорогу молодым». Язвительную заметку том, как в Олимпийском Сиднее известные депутаты Госдумы общались друг с другом по страшно дорогой тогда сотовой связи, герои той публикации вспоминают до сих пор.

В спрятанные в ельниках и сугробах деревни он уезжал, чтобы писать книги. В лесах на севере Подмосковья поставил дом, где рисовал картины, достойные аукционов (его уговаривали продать, а он посмеивался). Всем отделом спорта привезли ему туда на юбилей художественно исполненный мангал, а он махнул рукой — пошли сначала мяч погоняем!

Козин ушел из газеты несколько лет назад. Володя тяжело заболел в начале этой осени. И сгорел за три месяца. Ушел в ночь на 29 декабря.

Говорил с ним по телефону в его день рождения, 17 октября. Он сказал, что у него все нормально. Как часто жалеешь потом, что разговор, оказавшийся последним, вышел таким необязательным. Каким-то… «не о том», почти пустым.

И "спасибо" говоришь только сейчас, когда уже слишком поздно. Когда звонишь на тот же номер, а трубку берет его плачущая взрослая дочь.

Светлая память.