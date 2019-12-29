Геннадий Онищенко: Поговорка - если не пьёт, значит, либо хворый, либо подлюка - из прошлого века

Правило первое.

Если выпил перед работой - слагай полномочия

- Геннадий Григорьевич, у меня три предпраздничных вопроса. Первый... Многие сейчас работают - и 31-го, и 1-го. А хочется отметить праздник. Вот если выпил, чем заедать? Лавровым листом обычно заедают, мятой или жвачкой... У вас какие рекомендации тем людям, которые бухнули, но надо на работу, но надо, чтобы никто не заметил.

- Слава Богу, мы - то поколение, которое воспитывали в духе: ударным трудом встретить очередной год в биографии страны. И в этом случае - вовсе не обязательно ещё выпивать.

- Ну, я помню и другие - алкогольные - традиции нашего славного трудового прошлого.

- И в то же время - нельзя забывать: все, кто работает на праздник - это, прежде всего, экстремальные службы... «Скорая помощь», огнеборцы, работники МЧС, наша славная милиция, язык не поворачивается назвать ее полицией. Так?

- То есть, им маскироваться не надо?

- В этом случае всем им предписана быстрая и адекватная реакция на происходящие события, которая может быть только при одном условии – условии абсолютно трезвости.

- А вот чем заедать, если человек все-таки выпил чуть-чуть?

- Если он выпил, то он нарушил трудовую дисциплину.

- А вот чтобы не заметили, что вы посоветуете простому российскому народу?

- Простому российскому народу, который будет работать в праздничные дни, - во-первых, пожелать им хорошей успешной работы, все-таки они жертвенники, они жертвуют семейным застольем, теплом домашнего уюта. И действуют ради нас с вами...

А так - одна рекомендация, чтобы не возникла необходимость заедать, перебивать запах, - это не пить.

- Понял.

- Это самая радикальная рекомендация.

- А если выпил, вот чем перебить?

- Если выпил, то надо сложить с себя полномочия. И не участвовать в том благородном деле, ради которого они жертвуют своим праздником. Другого быть не может.

- Да-да...

Правило второе.

Выпить морса и любоваться, как веселятся дети

- И следующий вопрос. Вот главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн советует, что в новогоднюю ночь одного-двух бокалов белого сухого вина будет вполне достаточно. При этом лучше на нем не экономить, брать продукции дороже тысячи рублей. Чилийские, аргентинские, итальянские, французские, немецкие вина покупать. Крымское он почему-то не назвал. И еще он подчеркнул, что не стоит градусы повышать, то есть, как на сухом остановился, не надо потом водку и так далее. У вас какие здесь рекомендации? Как быть с градусами?

- Прежде всего, я удивлен такими ангажированными - не патриотичными рекомендациями господина Брюна, который, судя по вашему перечислению…

- Может, журналисты что-то не дописали, не знаю.

- … занимается оголтелой пропагандой импортных спиртных напитков. Рекомендация - насчёт покупки вина в тысячу рублей - является не научной. Потому что не стоимость определяет качество спиртного напитка. В нашей российской действительности даже если и за гораздо большую сумму продается спиртной напиток, это вовсе не гарантия того, что он окажется безопасным.

- Вот ваша рекомендация, чего выпивать нам, простым россиянам?

- Простым россиянам нужно выпить хорошего, может, чуть-чуть охлажденного -, ягодного морса, пополнить запас витаминов в организме, полюбоваться, как дети, а кому больше повезло, и внуки веселятся вокруг елки. Послушать обращение президента. Посмотреть по ТВ, наверное, какую-то часть тех достаточно стандартных и по набору, и по форме «огоньков».

Где-нибудь - недалеко за полночь - лечь спать, с тем, чтобы 1 января в хорошем настроении, отдохнув, со свежими силами начать Новый год.

Потому что - любое питье накануне или в первые часы Нового года... Вот вы представляете, какое противоречие в этом заложено? С одной стороны, мы ждем 31 декабря, понимая, что у нас начнется новая, счастливая, здоровая жизнь. Да?! А мы накануне, а потом - если ещё и после - начинаем ее - эту новую и счастливую жизнь - «заливать» спиртным, да еще с такими сомнительными рекомендациями! Вот.

- Допустим…

- И пробуждаться утром с больной головой?

- О! Я хотел спросить про больную голову как раз!

Правило третье.

Добровольно не напиваться - тогда и рассол не нужен

- Геннадий Григорьевич! Вот некоторые - чтобы голова с утра 1 января не болела - советуют опохмеляться. А другие говорят, что - прежде, чем опохмелиться, надо рассолу огуречного или капустного - срочно! Ну, вот если человек перепил, как ему спасаться?

- Еще раз! Конечно, никогда добровольно напиваться не нужно.

Единственное, чем я могу оправдать вот эти ваши, так сказать, рассуждения, базирующиеся на порочной концепции, что напиться надо обязательно... Вот поэтому вы, даже не обсуждая эту тему, сразу начинаете говорить о том, как выйти из этого состояния.

- Да. Если кому-то надо.

- Это никому не надо. Я помню те времена, были такие у нас суровые - в нашей жизни, когда на любом собрании, даже не по Новому году, устраивалось застолье. И все очень тщательно следили, кто пьет, сколько пьет. И если он не пьет, ему говорили, что он… Как?

- Если не пьет, либо хворый, либо подлюка.

- Это сказали вы, это не я сказал. Эта поговорка - из прошлого века! Так? Вот тогда еще, может, были оправданы такого рода пожелания типа поесть масла сливочного, да?

- Да! Чтобы не захмелеть. Это я все понял.

И все же, если человек перепил, вот так получилось, он старорежимный, что ему употреблять с утра, чтобы войти в форму творческую? Как - ему? Капустный рассол? Или там что? Или просто рюмочку пропустить для восстановления? Водочки. Или - огуречный? Как человеку спасаться?

- Ни того, ни другого делать не надо. А чтобы не возникла необходимость даже рассуждать на эту тему, делайте то, что я сказал чуть выше.

- Хорошо. Вообще не пить!

- Всем Нового, Нового, Нового 2020-го - трезвого года. Вот.

- Как же тогда праздновать-то?

- Хорошо поесть можно, вкусно поесть. Или постную пищу, или - в зависимости от предпочтений - приготовленную вашими близкими. И это уже даст вам хорошее настроение, умиротворение сытой жизнью.

Конечно, переедать не надо. Иногда это бывает.

- Ясно!

* * *

- Товарищ Гамов, ваша провокация не удалась.

- С наступающим вас, Геннадий Григорьевич!

- Надеюсь, что у нас появится повод за два оставшихся дня еще переговорить, но на всякий случай я вас тоже поздравляю!

- Грустных, я все же надеюсь, и среди трезвых - не будет. И я вас поздравляю с наступающим!

- Всего вам доброго!

- Обнимаю. Счастливо! До свидания!