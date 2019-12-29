2019-12-29T23:37:25+03:00
Спорт

Силы кончились: после разгрома канадцев наша молодежка проиграла США 1:3 на ЧМ по хоккею

Судьбу нашей команды решит поединок против Германии, который состоится 31 декабря [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия сыграла против сборной США.Россия сыграла против сборной США.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Графику сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею 2020 в Чехии не позавидуешь - перед Новым годом старт турнира матчами против хозяев, канадцев и потом встреча против США. После поражения 3:4 в игре с Чехией и фееричной победой 6:0 над Канадой нас вечером в воскресенье, 29 декабря, ждала важная игра.

Перед выходом на лед все пять сборных в нашей группе оказались в уникальной ситуации - у всех было по 1 победе и 1 поражению после двух встреч на чемпионате мира. Так что победа в матче против США была нужна и крайне важна для нас. Но к этой игре наши подошли с плохой серией - четыре поражения подряд на молодежных чемпионатах мира на разных стадиях этого турнира.

В отличие от поединка против команды Канады встреча со сборной США со старта выдалась невероятно тягучей и не такой яркой, как прошлый матч. Первый период - 0:0 на табло. И вот уже идет время ко второму периоду и те же нули в матче. Но тут - Артур Калиев на 36-й минуте матча забрасывает шайбу после ошибки нашей команды. Проходит шесть секунд и практически мгновенно американцы уходят вперед еще на одну шайбу после точного броска Ника Робертсона. И после 40 минут наши проигрывали 0:2.

Калиев, к слову, имеет особенные страницы в своей биографии. Он родился в Ташкенте, но фактически всю жизнь прожил в США. Отсюда - такое достаточно "русское" имя у хоккеиста американской сборной.

США - Россия 1:3. Александр Романов. Матч МЧМ 2020. 29.12.2019.Видео шайбы Александра Романова в ворота сборной США в матче МЧМ 2020

Но не успел начаться третий период встречи, как Артур Калиев снова поражает наши ворота. 0:3! Но после этой неудачи наши просто завелись и через пару минут Александр Романов щелчком отыграл одну шайбу. Только после третьей шайбы наши "проснулись". И стали давить американскую команду.

Но было уже поздно - сборная России так и не "спасла" игру против команды США. В очередной раз на молодежных первенствах мира в битве с американцами наши потерпели неудачу. В этот раз - проиграв со счетом 1:3. Все расклады в нашей группе - запутались донельзя после этой игры.

Многое решат поединки, которые пройдут 30 декабря. США сыграет против Германии, а Канада - против хозяев турнира команды Чехии.

Завтра, 30 декабря, у сборной России будет выходной на чемпионате мира. А уже во вторник - последняя игра на групповом турнире. Наши сыграют финальный поединок на первом этапе против Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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