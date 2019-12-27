2019-12-27T00:27:06+03:00
Общество

Ударим по новогоднему похмелью боксом!

1 января православные зовут всех на тренировку
Ася ХОВАНСКАЯ
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Фото: Игорь ГЛАЗКО
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Те, кто не хочет провести 1 января в полуадекватнои состоянии, имеют отличную возможность размяться на свежем воздухе. Движение "Сорок сороков" при поддержке Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта по традиции проведет в этот день духовно-спортивную акцию "Муромская дорожка". Названа она так в честь преподобного Ильи Муромца, день памяти которого отмечается как раз 1 января.

Всем желающим обещаны пробежки и открытые тренировки с известными спортсменами.

Мероприятия с участием священников пройдут в шести десятках регионов России, а также в Сербии и Молдавии.

- Мы не хотим, чтобы 1 января ассоциировалось с похмельным синдромом. Для православных это Рождественский пост. Семья вообще должна жить трезво. Если говорить о резонансном законе о домашнем насилии, то 84% преступлений на бытовой почве совершаются как раз в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, - отметил в разговоре с "КП" лидер движения Андрей Кормухин.

По его словам, желающих побыть 1 января спортсменами с каждым годом все больше. В этот раз гостей ждет бокс под руководством заслуженного тренера России, бывшего тренера нашей сборной по боксу и наставника Олимпийского чемпиона в Рио Евгения Тищенко Олега Меньшикова.

Внимание! В Москве сбор участников состоится 1 января в 13.00 у школа бокса "Торпедо" (ул.Восточная, 4, Восточная трибуна). Молебен преподобному Илье Муромцу пройдет в храме Рождества Богородицы в Старом Симонове в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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