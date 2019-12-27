2019-12-27T10:05:03+03:00
Экономика

Росстат: Еще 16 лет россияне будут вымирать, мигрантов нужно больше. И это еще оптимистичный сценарий

Опубликован обновленный прогноз изменения численности населения Российской Федерации к 2036 году
Алексей ИВАНОВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Росстат ухудшил демографический прогноз до 2036 года. Ведомство признало: даже при оптимистичном сценарии в ближайшие годы в России не удастся добиться «устойчивого естественного роста численности населения». Причем естественная убыль населения будет сохраняться не до 2024 года, как считалось ранее, а до 2036 года включительно. Единственный шанс на прирост населения страны связан с миграционным притоком.

Статистики традиционно подготовили три возможных сценария изменения численности населения: низкий, средний и высокий.

По первому из них население России через 16 лет сократится на 12,5 млн человек и составит 134,2 млн. Причем начиная с 2030 года мы будем терять по 900 и более тысяч человек в год. Напомним, уже в 2019 году фиксируется рекордная за 10 лет естественная убыль населения – за первые 9 месяцев года она составила более 259 тысяч человек.

По среднему сценарию населения страны сократится за 16 лет на 3,6 млн человек. Каждый год будем терять по 200-300 тысяч человек.

Наконец, по высокому сценарию Россия в 2036 году разрастется до 150 млн человек (+ 3,4 млн). Но даже в этом варианте развития событий сохраняется естественная убыль населения (то есть превышение смертности над рождаемостью). Потери в живой числе должны лишь снижаться – с 249 тысяч в 2020 году до 21 тысячи в 2036 году. А прибавление численности россиян будет достигнуто лишь за счет роста миграционного притока.

С точки зрения рождаемости своего дна демографическая яма в России достигнет в 2025 году, предрекает Росстат. По всем трем сценариям в этом году будет минимальный суммарный коэффициент рождаемости (число рожденных детей на одну женщину). В пессимистичном сценарии этот показатель составит 1,28; в среднем – 1,4; в оптимистичном – 1,6.

Для сравнения в послевоенное время суммарный коэффициент рождаемости был на максимумах в начале оттепели (1962) – 2,4 и в начале перестройки (1986) – 2,2. А в девяностые годы рождаемость упала почти вдвое, достигнув минимума в 1998 году с коэффициентом 1,15. Устойчивый рост рождаемости в России наблюдался с 2007 по 2015 год. С 1 января 2007 года в нашей стране ввели материнский капитал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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