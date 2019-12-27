2019-12-27T12:46:01+03:00
Общество

Собянин рассказал о сроках открытия больницы в Коммунарке

Медицинский комплекс будет оснащен по лучшим мировым стандартам
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Медицинский комплекс будет оснащен по лучшим мировым стандартамМедицинский комплекс будет оснащен по лучшим мировым стандартамФото: Алиса ТИТКО
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Впервые за многие десятилетия в Москве с нуля был построен многопрофильный стационар в Комунарке. Медицинский комплекс станет одним из мощнейших в России и будет оснащен по лучшим мировым стандартам. Строительство первых корпусов новой больницы завершено и через несколько месяцев она примет пациентов. Об этом 27 декабря сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В преддверии Нового года завершено строительство одной из крупнейших клиник в нашей стране и в Москве. Это медицинский центр в Коммунарке, который располагает всеми необходимыми медицинскими средствами. Здесь лечебные, диагностические, хирургические возможности, можно осуществлять лечение всех видов заболеваний - от сосудистых до онкологических, - сказал Сергей Собянин.

Возникает вопрос: почему такой современный центр построили в Коммунарке? Мэр Москвы ответил, что в 10-километровом радиусе от этого центра проживают около 5 млн жителей Новой Москвы, Бутово, Южного округа Москвы и других районов.

- Это большая агломерация, которая требует современной медицинской помощи. Мы сегодня запускаем I очередь новой больницы в Коммунарке, которая через несколько месяцев начнет принимать первых пациентов, - сказал Сергей Собянин.

Новый медицинский комплекс в Коммунарке – это больше чем просто больница. Несколько корпусов на 13 га уже называют "городом здоровья". Площадь корпусов - больше 160 000 кв.м. В стационаре будет 1 066 коек, а работать здесь будет более 2000 врачей.

Лечиться в новой клинике смогут жители всей Москвы, приоритетно - из Новой Москвы, Бутово, Солнцево, Ново-Переделкино. Пациенты смогут получить полный спектр услуг – диагностику, стационарное и амбулаторное лечение, высокотехнологичную помощь – практически по всем профилям медицинской помощи.

В настоящее время во всех четырех корпусах I очереди завершаются работы по комплексной наладке инженерных систем.

В рамках II очереди построят родильный дом на 130 коек, инфекционный, детский и амбулаторный корпус, подстанцию скорой медицинской помощи и вертолетную площадку с диспетчерским пунктом. Также предусмотрено возведение корпуса лучевой терапии на 50 коек.

КОНКРЕТНО

Что будет в медицинском центре в Коммунарке:

- палатный корпус (9-этажное здание на 606 коек). В корпусе будут работать профильные отделения по основным видам медицинской помощи для взрослых. Пациенты будут размещаться в комфортных маломестных палатах с санузлом, душем и современной системой вентиляции;

- лечебно-диагностический корпус (6-этажное здание). В корпусе будут работать отделение лучевой диагностики с кабинетами КТ, МРТ, рентгендиагностики и маммографии, клинико-диагностическая лаборатория, центрально-стерилизационное отделение, отделения ультразвуковой диагностики, эндоскопии, функциональной диагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры, анестезиологии и реанимации;

- вспомогательный корпус (4-этажное здание). В корпусе будут работать дезинфекционное отделение, пищеблок, больничная аптека. Также здесь разместят склад медицинских расходных материалов, помещения прачечной, службу хранения и выдачи крови.

- патологоанатомический корпус (3-этажное здание). В корпусе разместят современную морфологическую и генетическую лаборатории, отдел судебно-медицинской экспертизы с лабораторной группой, а также административно-хозяйственные помещения, ритуальные службы.

КСТАТИ

Доступность, качество, комфорт: новые стандарты лечения в Москве (на примере больничного комплекса в Коммунарке):

- оснащен современным медицинским оборудованием в соответствии с мировыми стандартами (7 КТ, аппарат МРТ, 4 ангиографические и 3 рентгенологические установки, эндоскопическое, лабораторное и патологоанатомическое оборудование);

- приемное отделение в палатном корпусе будет работать по принципу "триаж" (сортировка, отбор) и поделено на три зоны: экстренные операционные, палаты для больных и для пациентов, состояние которых стабильно удовлетворительное;

- будет работать первый в ТиНАО Региональный сосудистый центр;

- будет развернуто 225 онкологических коек (210 круглосуточных коек + 15 коек дневного стационара);

- будет первый акушерский стационар Новой Москвы – родильный дом;

- будут отделения урологии и гнойной хирургии, а также отдельный инфекционный корпус, где больных будут размещать в изолированных мельцеровских боксах и тд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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