«Больше не могу молчать!»: взбешенный Петросян обрушился на друзей, разболтавших о его жене и будущих детях

Личная жизнь 74-летнего Евгения Петросяна бьет ключом: говорят, после развода с Еленой Степаненко и нешуточного раздела имущества юморист женился на 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой - свадьба якобы состоялась в начале декабря. В Сети бурно обсуждают пятый брак Народного артиста, но сам он на все пересуды реагирует резкой критикой. Вот и очередной выпуск популярного ток-шоу на одном из федеральных каналов, посвящённый личной жизни Евгения Вагановича, вызвал у него шквал негативных комментариев. Шоу Петросян обозвал «передача-пасквиль», а приятелей и коллег, участвовавших в обсуждении - «старыми маразматиками».

- Понял, что уже не могу молчать! Хочу ответственно заявить: все, что говорили присутствовавшие в студии, на 99% является ложью и клеветой! - написал Петросян в своём Инстаграме. - Один из «друзей» утверждал, будто я не хочу иметь детей - якобы я сам ему рассказал. Такого я не говорил никогда: ни один нормальный человек не вправе такое сказать, даже если он детей не планирует.

Раскритиковал юморист и экспертов в студии: по его мнению, это «случайные люди и экзальтированные дамочки», а официантка, подслушавшая разговор и парикмахер его дочери и вовсе выглядят нелепо - «не могу представить, чтобы кто-то исповедовался незнакомому человеку!». Кроме того, артиста возмутила цифра в 1,5 миллиарда, которую не раз произнёс ведущий - якобы в такую сумму оценили совместно нажитое имущество Петросяна и Степаненко.

- Судебная экспертиза только начинается - как можно заранее утверждать фиксированную сумму этой оценки? - подивился Петросян.

Между тем, как уже писала «КП», семейное добро, нажитое Петросяном и Степаненко за 30 с лишним лет - 5000 картин и предметов искусства, десятки квартир и нежилая недвижимость, автомобили и счета в банках, может потянуть на сумму около 2 млрд рублей. Бывший муж предлагает поделить имущество 50/50, но Елена Григорьевна претендует на 80%.

- Неужели в погоне за рейтингами мы докатились до такого беспредела, где людей можно уничтожать и унижать? - подытожил Петросян в своём посте. - Стыдитесь, господа! Статью «Защита чести и достоинства» никто не отменял, а с теми, кто позволяет себе такое, нужно разговаривать в суде. Прошу адекватных телезрителей не смотреть этот базар, не верить лжи и клевете. Придёт время, и я сам все расскажу, - пообещал артист.

Не исключено, что Евгений Ваганович тянет время по личным причинам: говорят, его молодая супруга готовится родить наследника - о таких моментах широкой публике, как правило, заранее не рассказывают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Почему Вы уверены, что ее оставил я! На развод подала она!": Петросян раскрыл детали расставания со Степаненко

74-летний юморист в последнее время находится под пристальным вниманием репортеров (подробности)

«Уже не любовница, а жена»: 74-летний Евгений Петросян все-таки женился на своей 30-летней помощнице

Татьяна Брухунова стала пятой женой юмориста [эксклюзив kp.ru]