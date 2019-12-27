Ксения Собчак: «Эрнст офигенный, умный и талантливый»

Ксения Собчак продолжает являть чудеса работоспособности. Очередной проект она запустила в рамках сервиса «Яндекс. Эфир» - эта недавно запущенная площадка начала экспансию на рынке видеоконтента, благо проблем с инвестициями нет. Известно, что у «Яндекса» скопилось изрядное количество миллиардов прибыли, которую просто некуда деть.

Разговорную программу «Собчак без сахара» Ксения ведет с известным инстаграм-блогером texnosergey, который отпускает комментарии откуда-то из-за кадра. Концепцию «Собчак без сахара» ведущая определила как «первый глянцевый проект о нравах большого города без купюр».

Кадр из шоу "Собчак без сахара".

Первый выпуск был посвящен нулевым. Собчак вспоминала ключевые моменты гламурной жизни тех лет, сетуя, что какие-то элементы уцелели до сих пор. В шоу Ксения показала фрагмент своего интервью с французским писателем Фредериком Бегбедером, который считается своего рода бытописателем гламура нулевых. Писатель, часто приезжающий в Россию, признался, что обожает русскую литературу - в частности, творчество Венедикта Ерофеева и Владимира Сорокина.

Также Собчак высказалась о гламурной прессе. Досталось на орехи женскому журналу Marie Claire. «Самый странный глянец из всех. Рекламодатели не хотят давать рекламу в глянец, теперь надо ее вымаливать, и много за это требуют. А этот журнал еще держится, с такими ***** статьями», - сказала как отрезала Ксения.

А вот журнал Tatler, недавно выпустивший интервью с молодой актрисой Софьей Эрнст, Собчак похвалила. Впрочем, тут же перешла к обсуждению мужа актрисы — главы Первого канала Константина Эрнста.

«Эрнст офигенный. Он умный и талантливый, - рубанула правду-матку Ксения, которая в настоящий момент готовит к запуску новое шоу на Первом канале. - Это вы, **** (имеются в виду мужчины. - Авт.), влюбляетесь в сиськи и жопы. А женщины, как умные, высокоразвитые существа, влюбляются в мозг. Можно и в Вассермана влюбиться. Мне уже ничего не надо, я глубоко замужем... на ближайшие пару месяцев. Но если у нас в стране в принципе какие-то мужчины и могли бы мне понравиться, то это были бы Эрнст и Мамут» (Александр Мамут — миллиардер, гендиректор Rambler&Co, владелец крупнейших сетей кинотеатров. - Авт.)

Константин Эрнст.Фото: Михаил ФРОЛОВ

СКАЗАНО!

Несколько цитат из шоу «Собчак без сахара».

- «Мне все время пишут, что я делала пластические операции. Ребята, вы реально считаете, что, если бы я хотела сделать пластические операции и улучшить себя, то я б вот так себе выбрала?! (показывает на себя) Я настолько сумасшедшая?!»

- «Мне очень нравится маленькая грудь. У меня она, кстати, очень красивая. Она такая как бы скромная, но красивая».

- «Соведущие мне, как вы знаете, обычно **** не нужны».

- «Вся эта музыка, адский макияж, вся эта дешевка, которую я всю жизнь ненавидела, почему она уже столько времени в моде?» (о стиле 90-х).

- «Моя молодость — вульгарщина».

- «Фантастическое умение - два часа говорить ни о чем. Я думала, что только я так умею» (про интервью Малахова и Ветлицкой).

- «Глянцевые премии - это унылый пережиток прошлого. Глянец подмирает потихонечку, и слава богу».

- «Это такой веселый треш… Мы хотели на свадьбе собрать весь *****; "Какой ***** без Баскова, ребят?»