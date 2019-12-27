2019-12-27T13:32:10+03:00
Звезды

Ксения Собчак: «Эрнст офигенный, умный и талантливый»

Телеведущая сообщила о внутренней готовности влюбиться в главу Первого канала
Антонина ВЕТКИНА
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Ксения Собчак. Фото: Юлия ИванкоКсения Собчак. Фото: Юлия Иванко
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Ксения Собчак продолжает являть чудеса работоспособности. Очередной проект она запустила в рамках сервиса «Яндекс. Эфир» - эта недавно запущенная площадка начала экспансию на рынке видеоконтента, благо проблем с инвестициями нет. Известно, что у «Яндекса» скопилось изрядное количество миллиардов прибыли, которую просто некуда деть.

Разговорную программу «Собчак без сахара» Ксения ведет с известным инстаграм-блогером texnosergey, который отпускает комментарии откуда-то из-за кадра. Концепцию «Собчак без сахара» ведущая определила как «первый глянцевый проект о нравах большого города без купюр».

Кадр из шоу "Собчак без сахара".

Кадр из шоу "Собчак без сахара".

Первый выпуск был посвящен нулевым. Собчак вспоминала ключевые моменты гламурной жизни тех лет, сетуя, что какие-то элементы уцелели до сих пор. В шоу Ксения показала фрагмент своего интервью с французским писателем Фредериком Бегбедером, который считается своего рода бытописателем гламура нулевых. Писатель, часто приезжающий в Россию, признался, что обожает русскую литературу - в частности, творчество Венедикта Ерофеева и Владимира Сорокина.

Также Собчак высказалась о гламурной прессе. Досталось на орехи женскому журналу Marie Claire. «Самый странный глянец из всех. Рекламодатели не хотят давать рекламу в глянец, теперь надо ее вымаливать, и много за это требуют. А этот журнал еще держится, с такими ***** статьями», - сказала как отрезала Ксения.

А вот журнал Tatler, недавно выпустивший интервью с молодой актрисой Софьей Эрнст, Собчак похвалила. Впрочем, тут же перешла к обсуждению мужа актрисы — главы Первого канала Константина Эрнста.

«Эрнст офигенный. Он умный и талантливый, - рубанула правду-матку Ксения, которая в настоящий момент готовит к запуску новое шоу на Первом канале. - Это вы, **** (имеются в виду мужчины. - Авт.), влюбляетесь в сиськи и жопы. А женщины, как умные, высокоразвитые существа, влюбляются в мозг. Можно и в Вассермана влюбиться. Мне уже ничего не надо, я глубоко замужем... на ближайшие пару месяцев. Но если у нас в стране в принципе какие-то мужчины и могли бы мне понравиться, то это были бы Эрнст и Мамут» (Александр Мамут — миллиардер, гендиректор Rambler&Co, владелец крупнейших сетей кинотеатров. - Авт.)

Константин Эрнст. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Константин Эрнст.Фото: Михаил ФРОЛОВ

СКАЗАНО!

Несколько цитат из шоу «Собчак без сахара».

- «Мне все время пишут, что я делала пластические операции. Ребята, вы реально считаете, что, если бы я хотела сделать пластические операции и улучшить себя, то я б вот так себе выбрала?! (показывает на себя) Я настолько сумасшедшая?!»

- «Мне очень нравится маленькая грудь. У меня она, кстати, очень красивая. Она такая как бы скромная, но красивая».

- «Соведущие мне, как вы знаете, обычно **** не нужны».

- «Вся эта музыка, адский макияж, вся эта дешевка, которую я всю жизнь ненавидела, почему она уже столько времени в моде?» (о стиле 90-х).

- «Моя молодость — вульгарщина».

- «Фантастическое умение - два часа говорить ни о чем. Я думала, что только я так умею» (про интервью Малахова и Ветлицкой).

- «Глянцевые премии - это унылый пережиток прошлого. Глянец подмирает потихонечку, и слава богу».

- «Это такой веселый треш… Мы хотели на свадьбе собрать весь *****; "Какой ***** без Баскова, ребят?»

ИСТОЧНИК KP.RU

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