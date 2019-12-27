Новогодний стол-2020: вместо майонеза здоровая еда

Какой же Новый год без тазика салата на столе?! Видимо, 2020-й. Ну или содержимое тазика будет необычным. Такой вывод сделали специалисты интернет-магазина Ozon, изучившие заказы россиян накануне праздников.

- Мода на здоровый образ жизни заставляет людей экспериментировать с традиционными рецептами, меняя ингредиенты на более полезные, а также добавляя на стол на совсем традиционные продукты, - говорится в исследовании.

Чуть ли не главной жертвой здорового питания пал майонез — продажи соуса в декабре упали на 60%. Заменять его, судя по всему, хозяйки собираются греческим йогуртом, который стали покупать в два раза чаще.

Еще одна традиция, от которой постепенно уходят россияне, - обилие солений за праздничным столом. Покупать селедку и соленые огурцы стали меньше. Вместо них закусывать будут, похоже, сырной тарелкой — продажи сыров подскочили аж на 180%.

Несмотря на такие тревожные тенденции, салатам место в холодильниках тоже найдется. Не зря же мы накупили в десять раз больше чем в прошлом году кукурузы и в три раза больше — зеленого горошка.