2019-12-27T13:39:47+03:00
Экономика

Новогодний стол-2020: вместо майонеза здоровая еда

Эксперты изучили предпраздничные закупки россиян
Влад СМЕРТИН
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Какой же Новый год без тазика салата на столе?!Какой же Новый год без тазика салата на столе?!Фото: Иван ВИСЛОВ
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Какой же Новый год без тазика салата на столе?! Видимо, 2020-й. Ну или содержимое тазика будет необычным. Такой вывод сделали специалисты интернет-магазина Ozon, изучившие заказы россиян накануне праздников.

- Мода на здоровый образ жизни заставляет людей экспериментировать с традиционными рецептами, меняя ингредиенты на более полезные, а также добавляя на стол на совсем традиционные продукты, - говорится в исследовании.

Чуть ли не главной жертвой здорового питания пал майонез — продажи соуса в декабре упали на 60%. Заменять его, судя по всему, хозяйки собираются греческим йогуртом, который стали покупать в два раза чаще.

Еще одна традиция, от которой постепенно уходят россияне, - обилие солений за праздничным столом. Покупать селедку и соленые огурцы стали меньше. Вместо них закусывать будут, похоже, сырной тарелкой — продажи сыров подскочили аж на 180%.

Несмотря на такие тревожные тенденции, салатам место в холодильниках тоже найдется. Не зря же мы накупили в десять раз больше чем в прошлом году кукурузы и в три раза больше — зеленого горошка.

Как не объесться на Новый год

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ИСТОЧНИК KP.RU

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