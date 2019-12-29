Мамаев на Мальдивах, Дзюба – в кафе: как футболисты отдыхают на каникулах

У российских футболистов самое счастливое время. Матчи чемпионата России возобновляются только 28 февраля, а сейчас можно отдыхать. У нас небольшой рассказ, как модно провести отпуск, когда ты зарабатываешь миллионы евро в год.

Федор Смолов, «Локомотив»

Где: Карибские острова

smolovfedor_10 Сказали выставить

Это фото с Карибских остров. Вы уже забыли, какие татуировки у Федора Смолова? Вот, изучайте. Кстати подпись под фото от самого Сомлова: «Сказали выставить». Интересно кто сказал? По слухам это сейчас может сделать только Мария Юмашева – внучка Бориса Ельцина. Ну если вы понимаете, о чем мы.

Сергей Семак, тренер «Зенита»

Где: Гивеня-Бисау

sergey_bogdanovich_semak Закончилась первая часть сезона, есть возможность переключиться и отдохнуть. Невероятные воспоминания останутся у меня после посещении Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей. Благодарю всех кто помог в нашем путешествии. Благодарю @mila_for_africa за возможность стать частью важного дела и @dakosta_eco_retreat за возможность оказаться на практически необитаемом острове в компании замечательных людей.

Отпуск главного тренера «Зенита» и его супруги уже обсудили все. Вроде как Анна Семак повезла мужа выбирать какого ребенка из Африки им стоит усыновить. Но Сергей Богданович побывал на африканском континенте в том числе и для того, что бы принять участие в съемках документального фильма о детях-альбиносах. Что и говорить – ярки отпуск.

Павел Мамаев, «Ростов»

Где: Мальдивы

alana_mamaeva Прекрасные 2 недели релакса

А неплохо можно проводить время на условно-досрочном освобождении на Мальдивских островах. Судя по инстаграму жены Павла Мамаева Аланы, оттуда пара поехала продолжать отдых в Дубай. А вот Александр Кокорин свой инстаграм забросил. А его супруга Дарья Валитова постит только свои фото но с тех же Мальдив.

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Где: Дубай

miranchuk Hot Boyz

Говорят, очень скоро полузащитник «Локомотива» может отправиться играть в Италию. Там такого долгого отпуская на зиму у него не будет, люди в Серии А играют почаще, чем российские футболисты. А пока можно оттянуться в ОАЭ.

Артем Дзюба, «Зенит»

artem.dzyuba Артем Дзюба честен со своими болельщиками его фото в инстаграме из кафе

Где: Кафе

Артем Дзюба честен со своими болельщиками – его фото в инстаграме из кафе. Но важнее комментарии, которые под ним оставляют. Некто Александр Кержаков пишет:

«Жду от тебя 6, но не наггетсов, а голов за сборную!!!»

Павел Погребняк, «Урал»

Где: Мальдивы

poga8 Happy Merry Christmas

Вы еще помните Павла Погребянка? Судя по фото он вполне себе еще в форме.

Юрий Жирков, «Зенит»

Где: Таиланд

innazhirkova Уже 5 дней на Пхукете, а на пляже были всего 2 раза ...))) Насыщенная программа у нас, хочется все посмотреть, потому что в Тайланде мы впервые. Забавное приключение с детьми на плотах и пешком по воде в пещере ,на голове фонарики ,внутри нереальной красоты мерцающие кораллы,летучие мыши над головой .... Вот такое необычное времяпрепровождение у нас

После того, как Юрий получил премию КП «Джентльмен года», семья Жирковых отправилась на Пхукет. Но не на пляж, а в пещеры с летучими мышами и мерцающими кораллами.

Артем Ребров, «Спартак»

Где: США

rebrov32 ЛА оказался нереально большим. Это особенно видно, когда поднимаешься и смотришь с холмов. За короткий срок мы осмотрели самое важное. Спасибо нашему гиду @alexey_la17 , было насыщенно и очень интересно Мы ещё вернёмся, чтобы изучить подробней и не бегом Едем дальше. Какой следующий пункт нашего путешествия, а?) Первые 5 человек в комментариях кто ответит верно получат от меня небольшие #ребров32 #америка #лосанджелес

В инстаграме вратаря «Спартака» Артема Реброва полный отчет о путешествии по США. В том числе, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лас-Вегас.

Сердар Азмун, «Зенит»

Где: Иран

Вы знали, что у форварда «Зенита» есть свою конюшня? А в ней 18 лошадей? «Я живу в таком городе, где лошадь для всех – животное номер один. Быть со своими лошадьми — огромное удовольствие для меня, это лучший отдых» - рассказал Азмун, отправлялся на каникулы.