Мамаев на Мальдивах, Дзюба – в кафе: как футболисты отдыхают на каникулах
У российских футболистов самое счастливое время. Матчи чемпионата России возобновляются только 28 февраля, а сейчас можно отдыхать. У нас небольшой рассказ, как модно провести отпуск, когда ты зарабатываешь миллионы евро в год.
Федор Смолов, «Локомотив»
Где: Карибские острова
Это фото с Карибских остров. Вы уже забыли, какие татуировки у Федора Смолова? Вот, изучайте. Кстати подпись под фото от самого Сомлова: «Сказали выставить». Интересно кто сказал? По слухам это сейчас может сделать только Мария Юмашева – внучка Бориса Ельцина. Ну если вы понимаете, о чем мы.
Сергей Семак, тренер «Зенита»
Где: Гивеня-Бисау
Отпуск главного тренера «Зенита» и его супруги уже обсудили все. Вроде как Анна Семак повезла мужа выбирать какого ребенка из Африки им стоит усыновить. Но Сергей Богданович побывал на африканском континенте в том числе и для того, что бы принять участие в съемках документального фильма о детях-альбиносах. Что и говорить – ярки отпуск.
Павел Мамаев, «Ростов»
Где: Мальдивы
А неплохо можно проводить время на условно-досрочном освобождении на Мальдивских островах. Судя по инстаграму жены Павла Мамаева Аланы, оттуда пара поехала продолжать отдых в Дубай. А вот Александр Кокорин свой инстаграм забросил. А его супруга Дарья Валитова постит только свои фото но с тех же Мальдив.
Алексей Миранчук, «Локомотив»
Где: Дубай
Говорят, очень скоро полузащитник «Локомотива» может отправиться играть в Италию. Там такого долгого отпуская на зиму у него не будет, люди в Серии А играют почаще, чем российские футболисты. А пока можно оттянуться в ОАЭ.
Артем Дзюба, «Зенит»
Где: Кафе
Артем Дзюба честен со своими болельщиками – его фото в инстаграме из кафе. Но важнее комментарии, которые под ним оставляют. Некто Александр Кержаков пишет:
«Жду от тебя 6, но не наггетсов, а голов за сборную!!!»
Павел Погребняк, «Урал»
Где: Мальдивы
Вы еще помните Павла Погребянка? Судя по фото он вполне себе еще в форме.
Юрий Жирков, «Зенит»
Где: Таиланд
После того, как Юрий получил премию КП «Джентльмен года», семья Жирковых отправилась на Пхукет. Но не на пляж, а в пещеры с летучими мышами и мерцающими кораллами.
Артем Ребров, «Спартак»
Где: США
В инстаграме вратаря «Спартака» Артема Реброва полный отчет о путешествии по США. В том числе, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лас-Вегас.
Сердар Азмун, «Зенит»
Где: Иран
Вы знали, что у форварда «Зенита» есть свою конюшня? А в ней 18 лошадей? «Я живу в таком городе, где лошадь для всех – животное номер один. Быть со своими лошадьми — огромное удовольствие для меня, это лучший отдых» - рассказал Азмун, отправлялся на каникулы.
ИСТОЧНИК KP.RU