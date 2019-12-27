МВД предлагает сажать за пропаганду и продажу наркотиков в сети

50 тысяч рублей штрафа и 2 года колонии. Такое наказание предлагает ввести своим законопроектом (поправки в статью 230 Уголовного кодекса России "Склонение к потреблению наркотиков") за пропаганду незаконных потребления, оборота наркотиков, культивирования или оборота наркосодержащих растений МВД России.

Наибольшие сроки будут получать пиарщики, которые будут склонять посетителей социальных сетей к потреблению отравы.

По мнению разработчиков, действие 230-ой статьи статьи УК России не будут подпадать случаи "распространения информации об обороте и (или) потреблении предназначенных для использования в медицинских целях наркотиков, наркосодержащих растений, в целях осуществления профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников, а также представления такой информации для нуждающихся по медицинским показаниям наркотиках граждан".

В общем, добросовестным производителям и распространителям фармацевтической продукции беспокоиться не стоит. Да и полицейским новый законопроект интересен, как инструменты для более эффективной работы: только в рамках уголовного преследования можно быстро устанавливать виновных лиц, производить сложные компьютерно-технические и лингвистические экспертизы.

- Реализация предлагаемого законопроекта не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, а также не окажет влияния на достижение целей государственных программ России, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Разработка поправок в новый проект закона была проведена во исполнение абзаца третьего подпункта "Л" пункта 2 перечня поручений президента России по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока 6 сентября 2019 года.

Отметим, что ужесточение административного кодекса в отношении подобных видов преступлений, которое было предпринято ранее, оказалось неэффективным: в период с января по июнь 2019 года правоохранительными органами пресечено 115 административных правонарушений по статье 6.13 КоАП РФ, составлено 82 протокола (за 2018 год пресечено 348, составлено 235 протокола; 2017 год - 191 и 151 соответственно).

Как видим, отметился даже некоторый рост подобных преступлений.

- В 2018 году выявлено 18805 преступлений по статье "незаконное производство и распространение наркотиков" совершенных с использованием интернет технологий, а за 10 месяцев 2019 года уже 20711 преступлений, что на 33.8 % превышает показатели за аналогичный период предыдущего года, - отметили в МВД России.

Сейчас законопроект выставлен на общественное обсуждение.

КСТАТИ

За десять месяцев 2019 года МВД России рассмотрено 34,9 тысяч обращений, по которым принято более 19 тысяч экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках (за 2018 год рассмотрено свыше 35 тысяч обращений, по которым принято более 26,5 тысяч экспертных решений, за 2017 год рассмотрено свыше 47 тысяч электронных обращений, по которым принято более 20,5 тысяч экспертных решений о блокировке противоправного контента).

Помимо указанной блокировки ответственность за пропаганду наркотиков и наркосодержащих растений предусмотрена статьей (далее – КоАП РФ).