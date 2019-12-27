В Канаде вырезали кадры с Трампом из фильма «Один дома 2»

Не только в России замазывают нацистскую свастику в советских фильмах о войне. В Канаде телеканал СВС додумался вырезать сцены из фильма «Один дома 2», где появляется Дональд Трамп.

«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» вышел на экраны в 1992 году. Нынешний президент США сыграл в этой картине эпизодическую роль. Он появляется всего лишь один раз. Он помогает главному герою малышу Кевину отыскать холл гостиницы. Партнером Трампа на съемках был Маколей Калкин, исполнивший роль Кевина.

Исчезновение кадров с президентом США из рождественского фильма заметили многие и назвали это политическим заказом. Но телекомпания СВС все отрицает. Видите ли, эфирное время было ограниченным, поэтому пришлось оригинальную версию слегка подсократить.

Реакция Трампа на проделки канадских телевизионщиков не заставила себя ждать.

- Фильм никогда не будет прежним! Шучу, - написал Трамп в своем аккаунте в Твиттере. Американский президент, скорей всего, расстроился, ведь перед празднованием Рождества он сказал, что для него было большой честью сниматься в фильме «Один дома».

Дональд Трамп в фильме "Один дома-2".

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Поздравляя американских военных с наступающим католическим Рождеством, президент США Дональд Трамп упомянул о своем участии в комедии «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Он общался с военнослужащими из своей флоридской резиденции «Мар-а-Лаго» в режиме видеоконференции, передает агентство Reuters. (подробности)