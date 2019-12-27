Источник: «Никакой драки между российскими и американскими военными в Сирии не было»

О «рукопашной битве» при Тель-Тамере на севере Сирии как о чем-то эпически лютом и кровавом сообщила «Сирийская обсерватория по правам человека». Американцы якобы приехали в этот город в провинции Хасака чтобы пообщаться с местными жителями. Но те к разговору были не расположены, потому что не без причины обижены на штатовских вояк, сбежавших отсюда, когда Турция начала военную операцию против курдов.

А тут, как на зло проезжали мимо русские, слово за слово - и ссора переросла в рукопашную. Обсерватория считает, что причина напряженности в отношениях то, что военные подразделения обеих стран действуют в одном районе. Дескать, тяжко у них с психологической несовместимостью.

- Никакой драки между российскими и американскими военными в Сирии не было, небольшое недопонимание, - заверил меня источник, владеющий информацией. - С американцами нам сталкиваться не впервой, у нас по трассе М-4 были соседние зоны ответственности в районе Манбиджа. Бывало даже мы залезали на их территорию, но они всегда были корректны. Максимум - разговор даже не на повышенных, а холодных тонах. А вот с сирийскими военными они в тот день там же поцапались. Сирийцы не хотели их пропускать. Но опять же, без рукоприкладства.

Стоит отметить, что первоисточник этой «сенсации» - «Сирийская обсерватория по правам человека» - известен своими фейками. Расположенная в Лондоне «организация» состоит из двух человек, которые с самого начала российской операции «вешали» на наших военных «бомбардировки» школ и больниц. Причем в таком количестве, в каком их на всю страну никогда не было.