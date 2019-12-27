2019-12-27T16:08:29+03:00
Политика

Шойгу поставил на боевое дежурство "Авангард" и объявил 31 декабря - выходным

Полк современных российских боевых комплексов способен с гиперзвуковой скоростью перенести мегатонны ядерных зарядов в любую точку мира
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: Ольга Балашова/ТАССМинистр обороны России Сергей Шойгу. Фото: Ольга Балашова/ТАСС
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Первый ракетный полк, вооружен стратегическим комплексом с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард" вышел на боевое дежурство, сообщает Минобороны России.

- Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10.00 27 декабря на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард", - говорится в сообщении Минобороны России. Министр отметил, что российская армия за год повысила свои боевые возможности на 14%, а доля нового и модернизированного вооружения доведена до 68,2%.

Итоги планового перевооружения войск очень хорошие. И когда такая техника поставлена на вооружение, можно и подчиненным дать немного отдохнуть.

- Принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу - с учетом того, что довольно напряженное окончание года, и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год. Итак, 31 декабря является выходным во всех Вооруженных силах, - заявил министр на селекторном совещании в пятницу.

ТТХ гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард"

Разработка гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" велась в России скрытно несколько лет. Первый пуск ракеты "Авангарда" провели еще 26 декабря 2018 года, с полигона в Оренбургской области. За ним наблюдал лично Владимир Путин. Ракета смогла разогнаться до скорости в 33 тысяч км\ч, и успешно поразила цель на полигоне "Кура". Это не максимальная скорость. Говорят, что ракета "Авангарда" может разгонятся в плотных слоях атмосферы на порядок больше. При этом она непредсказуемо маневрирует. Все это значит, что она не просто прилетит раньше любой ракеты противника, но и как нож пройдет через любые известные средства противоракетной обороны. Также она может перехватить любую встречную цель.

По заявлению президента России Владимира Путина, гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок "Авангарда" "идет к цели как огненный шар, температура поверхности которого составляет 1600—2000 градусов Цельсия". По заявлениям экспертов для того, чтобы сбить маневрирующий блок "Авангард" может потребоваться 50 противоракет SM-3, что, делает противоракетную оборону НАТО бессмысленной.

Пятиметровый боевой блок "Авангарда" может оснащаться ядерными зарядами, мощностью порядка 2 мегатонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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