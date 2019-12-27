Металлоинвест в 2019 году улучшил показатели в области устойчивого развития

Положительная динамика в этой важнейшей области отразилась в оценке авторитетного международного рейтингового агентства EcoVadis.

По итогам актуализации рейтинга корпоративной социальной ответственности (КСО) EcoVadis Металлоинвест подтвердил соответствие «Серебряному» уровню. Рейтинг Компании улучшился на 3 балла до 60 баллов при среднем значении по отрасли в 43 балла.

Металлоинвест вошел в топ 12% лучших компаний в мире, имеющих рейтинг EcoVadis. При этом среди производителей металлоресурсов и стали Компания – в числе 8% лучших по критерию «Окружающая среда» и 4% лучших по критерию «Трудовые права и права человека».

«Мы постоянно совершенствуем наши стандарты и практики в области охраны жизни и здоровья сотрудников, заботимся об окружающей среде и благополучии жителей городов присутствия, - отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. - Устойчивое развитие стало фундаментом нашей долгосрочной стратегии и корпоративной культуры. Потребители нашей продукции и инвесторы также усиливают внимание к экологическим и социальным аспектам ведения бизнеса, для них важна авторитетная независимая оценка прогресса Компании в этой сфере».

ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ

Всемирный фонд дикой природы (WWF) 17 декабря презентовал в Представительстве ООН в России свой рейтинг открытости горнодобывающих и металлургических компаний в области экологической ответственности. Металлоинвест занял в нем 4-е место. Кроме того, компания набрала наибольшее количество баллов в разделе «Раскрытие информации» и награждена дипломом за «информационную открытость».

Металлоинвест последовательно улучшает свои позиции: годом ранее он был шестым, а в дебютном рейтинге 2017 года занимал 13-е место. Второй год подряд компания показывает лучший результат среди предприятий черной металлургии.

Всего в рейтинге WWF 2019 года - 41 участник, 8 предприятий участвуют в исследовании впервые, в их числе 4 золотодобывающих и 4 угольных компании.

По словам Андрея Варичева, Металлоинвест, как один из лидеров горно-металлургической отрасли, сознает свою роль в решении глобальных экологических вызовов. «Наша компания применяет наилучшие доступные технологии при модернизации мощностей. Повышает качество железорудного сырья для сокращения выбросов парниковых газов при производстве стали», - отмечает Андрей Варичев.

В настоящее время Металлоинвест завершает формирование Экологической программы на 2020-2025 гг. Она включает цели по минимизации выбросов, замкнутому водообороту, утилизации и переработке всех отходов.

«ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ»

Металлоинвест активно использует международный опыт в устойчивом развитии. Директор по финансам компании Алексей Воронов недавно принял участие в франко- российском семинаре «Зеленое финансирование», который состоялся в резиденции посла Франции Сильви Берманн в Москве. Участниками семинара стали представители ведущих российских и французских компаний, банков, а также представители государственных ведомств и общественных организаций.

В ходе семинара обсуждался французский опыт внедрения практик устойчивого развития в промышленности и финансовой сфере, а также перспективы развития «зелёного» финансирования в России. Это набирающий силу во всем мире формат кредитования или выпуска облигационных займов, условия которых зависят от успехов заемщиков во внедрении безопасных для окружающей среды технологий производства.

Системная деятельность в сфере устойчивого развития позволила Металлоинвесту «существенно продвинуться в работе с новыми для рынка финансовыми инструментами», рассказал Алексей Воронов. «В этом году Металлоинвест стал первой частной компанией в России, заключившей кредитное соглашение, процентная ставка по которому зависит от рейтинга корпоративной социальной ответственности компании, - напомнил он. - Дальнейшие шаги в этом направлении предполагают, в частности, привязку ценовых параметров нового предэкспортного кредита на 200 млн евро к показателям устойчивого развития. Также рассматривается возможность получения новых ESG-рейтингов и дальнейшего структурирования «зеленых» финансовых инструментов».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

Развитие корпоративной социальной ответственности в компании отмечается и в других исследованиях, опубликованных в декабре.

Так, Металлоинвест вновь вошел в число лидеров индексов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в области устойчивого развития по итогам 2019 года. Предприятие вошло в группу А, включающую 12 компаний с наивысшим значением индекса «Ответственность и открытость». Он отражает уровень раскрытия информации об устойчивом развитии в публичной корпоративной отчетности российских компаний (112 крупнейших по рейтингам РБК 500 и RAEX 600). Индекс оценивает, насколько объем и качество этой информации отражают воздействие компаний на социальную и природную среду.

Кроме того, Металлоинвест вошел в число 30 лидеров, показавших позитивную динамику индекса «Вектор устойчивого развития». Индекс характеризует изменение показателей деятельности компаний в сфере устойчивого развития. Он показывает, снижается ли экологическая «цена» производства, и насколько ощутимее становится вклад компаний в социальное благополучие.