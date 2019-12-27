2019-12-27T17:58:07+03:00
Спорт

Алена Косторная победила Медведеву в короткой программе на чемпионате России 2020 в Красноярске

Она превысила свой мировой рекорд, но это достижение не будет официально признано
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Трусова и Косторная поспорят за победу в произвольной программе.Трусова и Косторная поспорят за победу в произвольной программе.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В пятницу, 27 декабря, в Красноярске прошла короткая программа среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию 2020. Это событие было самым ожидаемым на первенстве страны в Сибири. Раньше Туктамышеву, Медведеву, Косторную, Трусову и всех других звезд нашего спорта можно было увидеть на разных стартах Гран-при. Но теперь же - они все вышли на лед в один вечер. Причем, стартовый список выглядел очень внушительно. Первой в бой уходила Александра Трусова, а последней - Евгения Медведева. Не было "слабых" или же "сильных" разминок.

Триумфаторы последнего финала Гран-При Косторная - Щербакова - Трусова оказались в начале стартового протокола, так что быстро подняли планку для остальных участниц. И расположились в том же порядке, что и в финале недавнего Гран-При в Турине - Алена, Аня, Саша. Причем, Косторной удалось даже перекрыть свой мировой рекорд - 89,86 балла. Но это достижение официально засчитано не будет - турнир был национального уровня. Щербакова же проиграла почти 10 баллов Косторной - 79,93. Трусова даже с чистым прокатом и отменной суммой в 76,46 была третьей. Елизавета Туктамышева даже при тройном акселе - четвертая. У нее только 75,74 балла.

Развязка должна была наступить в последней разминке. Именно там в финале проката должна была выйти на лед Евгения Медведева. Накануне старта турнира она столкнулась с проблемами - пришлось покупать новую пару коньков. И для этого надо было потратиться на 20 тысяч рублей. Как признались потом фанаты, для них стала неожиданностью марка коньков Жени, которую она выбрала.

Все ждали, как скажутся на прокате Медведевой все эти обстоятельства. После проката зал кричал Медведевой - "Молодец!". 36,74 были первыми баллами у Жени.

Однако же, Евгения Медведева не смогла ответить на конкуренцию нынешних учениц Этери Тутберидзе. За свой прокат дважды чемпионка мира и Европы получила итоговые 71,08 балла балла. И это только 5 место. Ей придется догонять Косторную - Щербакову - Трусову.

Произвольная программа у женщин на чемпионате России по фигурному катанию 2020 у женщин пройдет завтра, в субботу, 28 декабря. По итогам этих прокатов будет определена тройка призеров и места в сборной России на чемпионате Европы. Он пройдет с 20 по 26 января в австрийском городе Грац.

ИСТОЧНИК KP.RU

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