В Москве мужчина с ножом напал на служителей монастыря

В Высоко-Петровский монастырь ворвался злоумышленник. Неадекватный мужчина пришел в храм, достал нож и стал угрожать охраннику.

- Сегодня около 14.40 в одном из московских храмов произошел конфликт между охранником и мужчиной, который вел себя неадекватно и пытался пройти на территорию с предметом похожим на нож, - прокомментировали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Охранник попытался отобрать у нападавшего нож, но тот держал оборону и в итоге поранил себе руку. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Зачем мужчина пришел в монастырь, неизвестно.