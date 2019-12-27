2019-12-27T17:30:24+03:00
Спорт

Братья Емельяненко опять поругались: «Он для меня мертв» - «Закрой свой рот»

Старший требует от младшего извинений
Сергей КИРИЛЛОВ
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Братья уже давно разругались и лично не общаются. Фото ТАСС/ Валерий ШарифулинБратья уже давно разругались и лично не общаются. Фото ТАСС/ Валерий Шарифулин
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В четверг знаменитый боец смешенного стиля Федор Емельяненко, который в воскресенье проведет свой последний бой в Японии, в эфире Sport24 прошелся по своему младшему брату Емельяненко.

- Я молюсь, чтобы человек нашел себя. Для меня на сегодняшний день он мёртв. Он пропадает, но я молюсь, чтобы он ожил и нашёлся. Он хочет помириться? Я вас умоляю. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называет животными, – сказал Емельяненко-старший.

Александр Емельянов ответил сегодня в Инстаграм: «Федот закрой свой рот, забудь меня и молись своему богу мамоне!».

А еще выставил ролик, где более подробно высказал претензии к старшему брату:

Здравствуйте, люди добрые. Здесь на просторах интернета мой старший брат Федот давал интервью, где он заживо меня похоронил. И мне задают вопрос - как вы на это отреагируете, Александр? А как я на это отреагирую? Что я на это скажу? Пусть ходит в храмы и поставит свечку за усопшего брата, которого он закопал живьем. Вообще я хочу сказать: Федот, закрой свой рот и забудь меня? Я для тебя не существую после твоих слов. Вот и все. И я, и мама. и сестра, и младший брат — все мы знаем, какой ты есть на самом деле. И кто ты. Продолжай дальше молиться своему богу, мамоне. А меня забудь Федот! Вам, люди добрые, хорошего дня и отличного настроения, - сказал скандальный боец на видео.

Напомним, что братья уже давно разругались и лично не общаются. А после того, как Александр сел в тюрьму за изнасилование, Федор и вовсе открестился от своего непутевого родственника. И вот новый виток скандала…

Напомним, что Федор Емельяненко 29 декабря на арене Saitama Super Arena в Япония проведет бой против Квинтона Джексона. Возможно, поединок для 43-летнего спортсмена станет последним в Японии. Ранее Федор говорил, что в 2020 году у него будет прощальное турне, после которого он окончательно повесит перчатки на гвоздь.

Бой Емельяненко - Джексон начнется 29 декабря, в воскресенье, около 08.00 мск. Прямая трансляция на «Матч ТВ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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