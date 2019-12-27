Сбербанк отменяет роуминг

Иногда нужно позвонить в банк, а международный роуминг — удовольствие не из дешевых. Сбербанк решил и эту проблему, предложив корпоративным клиентам новую услугу — бесплатный IP-звонок в банк.

Связаться с банком из любой страны теперь можно в мобильном приложении для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн». Сотовая связь для этого не нужна — звонок осуществляется по Wi-Fi либо мобильному интернету. Поэтому теперь совершенно неважно, где вы в данный момент располагаетесь в физическом мире (в гостиничном номере, такси или на экскурсии): если есть интернет — со связью проблем не будет. И роуминг не понадобится.

Клиентам понравилась новая услуга. Аудитория сервиса каждый месяц растет на 20%. Чаще всего звонят из США, Австралии, Канады, Европы.