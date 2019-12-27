Восстановлены права еще более 8 тысяч дольщиков

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ – Руководителя Аппарата Правительства РФ К.А. Чуйченко рассмотрел вопросы софинансирования мероприятий по завершению строительства и восстановлению прав дольщиков по 123 проблемным домам в 16 регионах России.

По итогам работы третьего Наблюдательного совета решено завершить строительство 31 дома в 10 субъектах страны. На завершение строительства потребуется 5,9 млрд руб., после чего ключи от квартир получат более 4,4 тысячи дольщиков.

По другим 92 домам в 9 регионах страны признано целесообразным выплатить дольщикам денежные компенсации. В правах будут восстановлены более 3,6 тыс. граждан, объем финансирования на выплату денежных средств дольщикам составляет 5,2 млрд руб. В каждом конкретном случае размер выплат будет рассчитан по рыночной стоимости квадратного метра в сопоставимых объектах, но не может быть меньше суммы по договору долевого участия.

-В 2019 году заработал полноценный действующий механизм защиты и восстановления прав обманутых дольщиков. В кратчайшие сроки были приняты все решения и нормативные акты для запуска практической работы Фонда. По итогам трех Набсоветов, состоявшихся в 2019 году, будут восстановлены права более 16 тысяч дольщиков в 21 субъекте Российской Федерации – на эти цели решено направить порядка 31 млрд рублей. В 2020 году планируется принять решения о финансировании мероприятий по восстановлению прав ещё 40 тысяч граждан. Мы рассчитываем решить накопленную проблему с «обманутыми дольщиками» к 2023 году, - отметил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун.

-Всего за два месяца решения приняты касательно 16 тысяч дольщиков, а это около 8-10% от всего числа потерпевших, - прокомментировал новость генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. - Им, можно сказать, преподнесли к новогодним праздникам долгожданный подарок – сегодня они могут быть уверены, что их дом будет достроен, либо они получат выплаты по рыночной стоимости, которая зачастую на четверть выше обозначенной в договоре долевого участия. Если раньше при банкротстве застройщика человек фактически оставался один на один с возникшими проблемами, которые могли длиться даже 15 лет, то сейчас уже существует уверенность, что государство их увидело и подставило свое плечо. Это критически важно и для развития самого рынка, особенно, если говорить о спросе: такими действиями государство показывает, что гражданам безопасно вкладывать свои накопления в жилье.

-Все решения должны проходить через Наблюдательные советы, потому что к ним Фонд защиты прав дольщиков готовит все необходимые документы, включая обоснования о принятии решения о выплате компенсаций или достройке домов, предоставляя все финансовые и иные расчеты, результаты экспертиз, - напоминает председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. - Этим летом принят закон, позволяющий осуществлять выплаты, а в декабре первые люди их уже получают это, безусловно, положительная тенденция. Этих решений ждали годами.