ЦППК: «Мы слышим наших пассажиров и оперативно реагируем на их запросы»

МЦД-1 и МЦД-2 соединили 57 станций, с 19 из которых можно бесплатно сделать пересадку на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). Уже в скором будущем количество станций на обоих маршрутах будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.

С начала работы по первым двум диаметрам было совершено более 15,5 млн поездок, а среднесуточный пассажиропоток в будни составляет 532 тыс. человек. Ожидается, что пассажиропоток первых двух диаметров составит порядка 200 млн человек в год, общественный транспорт стал доступнее для более 4 млн жителей Москвы и Московской области.

С открытием МЦД пассажирам больше нет надобности долго ждать поезда или зависеть от набивших оскомину «технических окон», которые ранее существенно усложняли поездки. Ездить стало дешевле – к снижению тарифов добавилась возможность бесплатной пересадки на метро и МЦК, что экономит не только деньги, но и время: теперь не нужно покупать отдельные билеты на каждый вид транспорта. Комфорт поездки по МЦД также возрос благодаря закупке к уже действующим и знакомым пассажирам поездам, 39 новых составов «Иволга», отвечающим всем современным требованиям к городскому электропоезду.

В первые дни после запуска диаметров часть пассажиров испытывали сложности при оплате проезда. Начиная с 25 ноября было принято решение централизованно разобраться в сложившейся ситуации. Для максимального удобства пассажиров по распоряжению Мэра Москвы был введен двухнедельный бесплатный период проезда, во время которого были проведены дополнительные тестирование и доналадка билетной системы. За это время были протестированы все контролирующие устройства на маршрутах первого и второго диаметров. Все расходы взяла на себя Центральная ППК.

Отдельное внимание уделили просьбам пассажиров по увеличению количества валидаторов на некоторых станциях, уже оборудованных турникетами. Всего за сутки после поступивших сообщений были установлены: 7 валидаторов на станции Опалиха, 27 валидаторов на станциях Подольск и Царицыно и 8 на Красногорской и Текстильщиках, 4 валидатора – на Курском вокзале (всего 46 дополнительных валидаторов). Также, все турникеты были перепрограммированы и теперь они могут работать в обе стороны - на вход или выход, в зависимости от того, куда двигаются пассажиры.

Новые поезда «Иволга», курсирующие по МЦД, по просьбам пассажиров удлинили с 6 и 7 вагонов до 11 вагонов (с 25 ноября на МЦД-2 и со 2 декабря на МЦД-1), чтобы пассажиры с комфортом могли совершать поездки даже в часы пик. Кроме того увеличили количество составов поездов других серий. На всех поездах, идущих по маршрутам МЦД, разместили специальные брендированные наклейки, чтобы не создавалось впечатление, что поезда МЦД – это только «Иволги».

Позаботились и о дополнительной навигации – на обеих линиях и в поездах МЦД по просьбе пассажиров установили более 5 тысяч различных элементов, которые значительно упростили передвижение. Продолжается установка новейших информационных табло, первые восемь из которых появились в остановочных пунктах Лобня, Подольск, Нахабино и Царицыно. На мониторах можно увидеть наименование станции, на который прибывает поезд и наименование пункта, куда он проследует.

С целью донесения всей необходимой информации относительно тарифов оплаты проезда и способов оплаты Центральная ППК совместно с Московским метрополитеном были розданы более 150 тысяч листовок, а также размещено значительное количество информационных материалов в Московском метрополитене и на станциях МЦД. Сотрудники и волонтеры ЦППК и метро были готовы ответить пассажирам на все возможные вопросы по особенностям тарифов МЦД и помочь произвести оплату. Практически на всех станциях МЦД и метро в первые дни раздавались бесплатные «Тройки» с уже пополненным кошельком.

Поскольку многие пассажиры жаловались, что не хватало поездов в часы пик оператор с 8 декабря назначил дополнительные поезда сообщением Москва-Дорохово и Дорохово-Москва на направлении МЦД-1. На МЦД-2 маршрут 4 пар поездов Царицыно-Подольск продлен до станции Львовская. Начиная с января 2020 г. также обновится расписание движения пригородных поездов в Серпухов и из Серпухова. В час-пик на маршруте будет запущено несколько дополнительных рейсов.

Большое значение для совершенствования работы проекта имеют отзывы самих пассажиров, которые позволяют выделять наиболее значимые и острые моменты, непосредственно влияющие на удобство передвижения и комфорт в поездке. Для приема сообщений относительно работы турникетов и валидаторов и их оперативной отработки совместно с Московским метрополитеном с первых дней работы МЦД была создана рабочая группа, которая за месяц работы приняла более 22 тысяч сообщений. Обращения граждан рассматривались через все каналы связи – электронная почта, форма обратной связи на сайтах перевозчика и метро, колл-центр. Особое внимание уделили отработке комментариев пользователей в социальных сетях, позволявших максимально оперативно узнавать о возникших проблемах и вырабатывать необходимые решения. «Качественный сервис предполагает внимательное отношение к каждому клиенту, - подчеркивает генеральный директор АО «Центральной ППК» М.Дьяконов. Мы слышим любые замечания и пожелания наших пассажиров, стремимся, чтобы уровень предоставления услуг был достойным положительного отклика. Мы уверены, что вместе мы создадим систему, которой будут довольны абсолютное большинство наших пассажиров».