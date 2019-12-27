Проверка слуха: лимузин Сталина украли?

«Лимузин Сталина украли на севере Москвы». Заметки с подобными заголовками не на шутку взбудоражили в минувшую пятницу, 27 декабря, не только авторов многих информагентств, но и - соцсети. (Тем более, как утверждается, «в эпоху СССР «ЗИС-115» являлся автомобилем высшего класса, всего таких машин было произведено 56 штук».)

На полном серьезе утверждалось: «Неизвестные проникли в гараж... в ночь на 27 декабря... Неизвестные погрузили ЗИС на эвакуатор и скрылись в неизвестном направлении»...

В общем - масса всего «неизвестного». Кроме одного только утверждения: «Известно, что с 1949 года на автомобиле разъезжал лично Иосиф Сталин».

Опустим другие подробности - типа: «По документам украденный автомобиль принадлежит начальнику службы безопасности украинского бизнесмена Руслана Тарпана», «Такие машины стоят 2,5 тысячи долларов»... И - «блеснем» собственными познаниями в вопросах «автоистории», связанной с товарищем Сталиным.

Насколько мне известно (и хорошо!) из бесед со специалистами, а также из содержания книги кремлевских историков «Автомобили первых лиц», до наших дней сохранился только один бронированный лимузин из кортежа генералиссимуса - причем, один из двух резервных.

Недавно провели реставрацию этого «ЗИС-115», перевезли его в гараж - но, вовсе не на севере Москвы. Машина принадлежит частному лицу. Находится в надежном месте.

Ну, а та - которую украли? Кому она принадлежала? (До того, как попала частникам?)

Ответ на этот вопрос нам неизвестен.