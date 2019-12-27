РЕН ТВ занял первое место в мужской аудитории и вышел на четвертое место среди всех телеканалов в Москве

В 2019-м под руководством Владимира Тюлина был установлен исторический рекорд по среднегодовому показателю: доля составила 6,5%. Таким образом, телеканалу удалось стать пятым по популярности среди вещателей России, как по целевой аудитории 25-54 (обойдя телеканал НТВ), так и по общей «4+». За 4 года количество зрителей выросло на 29,6%.

Фото: Пресс-служба РЕН ТВ

В столице телеканал обошел ТНТ и занял 4-ую строчку рейтинга с долей 6,9% (Mediascope, Москва, все 25-54).

Фото: Пресс-служба РЕН ТВ

Кроме того, РЕН ТВ вышел на первое место среди зрителей-мужчин в возрасте 25-54. Среднегодовая доля среди сильного пола составила 8,9%. В Москве по этому показателю канал также занял первое место с долей 9,2%.

Фото: Пресс-служба РЕН ТВ

С учетом существенного падения доли ключевых телевещателей, в 2019 году РЕН ТВ стал единственным каналом из первой шестерки в аудитории 25-54, который обладает общественно-политическим вещанием и при этом показал рост доли. Кроме того, РЕН ТВ омолодил аудиторию: средний возраст зрителя телеканала составляет 49 лет, что является минимальным показателем среди общественно-политических каналов.

Самым грандиозным событием этого года, оказалось возвращение прямых трансляций спортивных событий в эфир. 9 ноября телеканал в прямом эфире показал два главных поединка турнира UFC Fight Night – бой Александра Волкова с Грегом Харди и главный бой вечера между Забитом Магомедшариповым и Келвином Каттаром.

29 ноября РЕН ТВ впервые в своей истории организовал турнир по единоборствам – и показал его в прямом эфире. До этого события такого уровня никогда не организовывались федеральными непрофильными телеканалами. Главным продюсером мероприятия выступил генеральный директор «РЕН ТВ» Владимир Тюлин.

По данным Mediascope, ТВ-трансляцию главных поединков турнира посмотрело 21,0% зрителей (Все 25-54). Доля среди мужчин того же возраста составила 31,2%. За главным боем Емельяненко против Кокляева наблюдала половина российских мужчин в возрасте 25-54 лет – канал собрал среднюю долю телесмотрения 47,8%. Это лучшие показатели эфирного события за всю историю РЕН ТВ.

Фото: Пресс-служба РЕН ТВ

Летом зрители смотрели все сезоны легендарного сериала «Игра престолов» в формате 8 сезонов за 8 воскресений. Показ стал самым успешным за всю историю трансляции саги на РЕН ТВ. Всероссийскую телепремьеру 8 сезона посмотрело 14,0% мужчин и женщин в возрасте 25-54 лет. Кроме того, в рамках промо сериала телеканал разместил 3D-дракона в 20 городах страны. Каждый пользователь мог бесплатно получить собственного огнедышащего монстра, поселить его в своём телефоне и даже сделать с ним фотографию.

Фото: Пресс-служба РЕН ТВ

РЕН ТВ не собирается останавливаться на достигнутом. В 2020 году зрителей ждут прямые трансляции самых ожидаемых боёв UFC, сериал «Сержант» с Михаилом Пореченковым, Владимиром Епифанцевым и Игорем Жижикиным, множество спецпроектов и другие премьеры.