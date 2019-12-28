2019-12-27T22:56:02+03:00
Новый год 2020

А давайте ёлками мериться

В России - самая высокая, а в США - наоборот. Есть в этом скрытый смысл?
Мария БЕРК
Поделиться:
Главную елку страны в этот раз отыскали в Бородинском лесничестве в Подмосковье. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство городских новостей «Москва»Главную елку страны в этот раз отыскали в Бородинском лесничестве в Подмосковье. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

1. Россия, 27 метров

У нас с установкой главной новогодней елки не спешили. На Соборной площади Кремля она появилась только 24 декабря.

Подходили к выбору дерева со всей серьезностью (как, собственно, и во всем, что касается политических вопросов в стране). Основные требования: не ниже 25 метров, диаметр ствола не менее 60 см. Учитывается еще и возраст: дерево должно быть не моложе 90 и не старше 120 лет (считается, что в этот возрастной промежуток у елки самый расцвет - максимальная высота и красота).

Главную елку страны в этот раз отыскали в Бородинском лесничестве в Подмосковье. Перед этим кастинг прошли 12 претенденток. Чтобы нарядить победительницу (ей как раз исполнилось 90 лет), потребовалось два дня и две тысячи игрушек. Средний размер игрушки - на фото.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2. Берлин, 14 метров

Канцлер Германии Ангела Меркель любит готовиться к рождественским каникулам заранее. Поэтому каждый год 30 ноября она объявляет о начале Рождественских торжеств в Берлине. Церемония проходит на парадном крыльце ведомства федерального канцлера. Здесь же, у входа, устанавливают главную елку Германии.

Помимо уличной ели, в ведомстве канцлера принято устанавливать еще два рождественских дерева: в фойе и галерее. Сейчас вестибюль ведомства украшает 25-летняя голубая ель, а канцлерскую галерею - 15-летняя красная елка (свое название дерево получило из-за ярко-красных шишек). Вот все так сейчас у немцев - все цвета радуги должны быть даже во время традиционного семейного праздника Рождества.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Франция, 13 метров

В Париже главную елку Франции установили во дворе Елисейского дворца. К выбору елки французы подходят серьезно. Как и в России.

- Дерево не должно быть слишком широким. Оно должно образовывать красивый конус. У него должен быть красивый цвет веток.

Садовники Елисейского дворца несколько месяцев искали подходящее дерево и в итоге отыскали его в 250 км от Парижа. Елке Эммануэля Макрона чуть более 25 лет. Ее высота 13 метров, ширина - 5 метров, а вес - более двух тонн. Путешествие ели до Елисейского дворца оказалось увлекательным: сначала ее везли на грузовике, барже, а затем на повозке, запряженной лошадьми. Не ищут французы легких путей!

Фото: twitter.com/ggomez_chef

Фото: twitter.com/ggomez_chef

4. Великобритания, 6,1 метра

В Британии выбор главной рождественской елки превращается в настоящее шоу. Осенью начинается соревнование между лесничествами всего королевства - чья елка достойна стоять возле резиденции премьер-министра Британии на Даунинг-стрит, 10.

В этом году победила компания Dartmoor Christmas Trees. Это лесничество становится победителем уже второй раз. Впервые они устанавливали премьерскую ель в 2016 году.

В этом году под окнами служебной квартиры Бориса Джонсона красуется рождественская елка высотой 6,1 метра. На ветвях - россыпь красных шариков разных размеров, которые перемежаются золотыми и серебряными.

Фото: REUTERS

5. США, 5,5 метра

Главная елка страны находится не в Нью-Йорке на Таймс-сквер, а в Белом доме в Вашингтоне. Традиционно праздничным оформлением президентской резиденции занимается первая леди Мелания Трамп. В том числе и выбором ели. И ничего, что она не такая высокая, как в других странах. Зато пушистая!

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А КАК У СОСЕДЕЙ?

У Украины - еловый Франкенштейн

На Украине на этот раз решили с новогодней елкой сильно не заморачиваться. Вместо поисков самой прекрасной было решено создать сборную конструкцию из веток сосен и пихт на Софийской площади. В итоге еловый Франкенштейн достиг высоты 30 метров. Но мы ведь не можем искусственное создание считать за настоящее? Поэтому из нашего рейтинга эту елку исключаем. Впрочем, сейчас вся Украина, как и Франкенштейн, соткана из чужеродных кусков. Какая-то аллегоричная елка у наших соседей вышла...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Российский посол в Польше объяснил позицию Москвы по истории Второй мировой войны
РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями
Президент Чехии может отказаться от поездки в Москву из-за позиции МИД РФ по событиям 1968 года
В Германии пассажиры трамвая "сели за руль", когда машинист потерял сознание
В Кремле пока не получали ответа на приглашение на День Победы от Трампа и Ким Чен Ына
В США школьникам официально разрешили прогуливать учебу ради участия в акциях протеста
Посол Великобритании перед отъездом описал Россию в трех словах
В МОК не исключают пересмотра выигранных в спортивном суде дел российских атлетов
Председатель Еврокомиссии раскритиковала США за санкции против подрядчиков "Северного потока-2"
Зеленский уволил с военной службы бывшего главу СБУ
При взрыве на авиастроительном заводе Канзасе пострадали 11 человек
В Госдепартаменте США рассказали, как подрядчики «Северного потока-2» могут избежать санкций
В Москве было введено в график движение на оранжевой ветке метро
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В Индии родители хоронили живых детей в надежде «вылечить» их от инвалидности
"Газпром" выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда
В Германии отказались оказывать военную помощь Украине
Футболист разбил свой Lamborghini, находясь за рулем в костюме снеговика
Школьница из Обнинска получила от президента в подарок на новый год щенка
Новак: "Северный поток - 2" запустят до конца 2020 года
Кандидату в президенты США посоветовали почитать Библию после того, как она написал, что Иисус был беженцем
Россия и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме
Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности