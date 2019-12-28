А давайте ёлками мериться

1. Россия, 27 метров

У нас с установкой главной новогодней елки не спешили. На Соборной площади Кремля она появилась только 24 декабря.

Подходили к выбору дерева со всей серьезностью (как, собственно, и во всем, что касается политических вопросов в стране). Основные требования: не ниже 25 метров, диаметр ствола не менее 60 см. Учитывается еще и возраст: дерево должно быть не моложе 90 и не старше 120 лет (считается, что в этот возрастной промежуток у елки самый расцвет - максимальная высота и красота).

Главную елку страны в этот раз отыскали в Бородинском лесничестве в Подмосковье. Перед этим кастинг прошли 12 претенденток. Чтобы нарядить победительницу (ей как раз исполнилось 90 лет), потребовалось два дня и две тысячи игрушек. Средний размер игрушки - на фото.

2. Берлин, 14 метров

Канцлер Германии Ангела Меркель любит готовиться к рождественским каникулам заранее. Поэтому каждый год 30 ноября она объявляет о начале Рождественских торжеств в Берлине. Церемония проходит на парадном крыльце ведомства федерального канцлера. Здесь же, у входа, устанавливают главную елку Германии.

Помимо уличной ели, в ведомстве канцлера принято устанавливать еще два рождественских дерева: в фойе и галерее. Сейчас вестибюль ведомства украшает 25-летняя голубая ель, а канцлерскую галерею - 15-летняя красная елка (свое название дерево получило из-за ярко-красных шишек). Вот все так сейчас у немцев - все цвета радуги должны быть даже во время традиционного семейного праздника Рождества.

3. Франция, 13 метров

В Париже главную елку Франции установили во дворе Елисейского дворца. К выбору елки французы подходят серьезно. Как и в России.

- Дерево не должно быть слишком широким. Оно должно образовывать красивый конус. У него должен быть красивый цвет веток.

Садовники Елисейского дворца несколько месяцев искали подходящее дерево и в итоге отыскали его в 250 км от Парижа. Елке Эммануэля Макрона чуть более 25 лет. Ее высота 13 метров, ширина - 5 метров, а вес - более двух тонн. Путешествие ели до Елисейского дворца оказалось увлекательным: сначала ее везли на грузовике, барже, а затем на повозке, запряженной лошадьми. Не ищут французы легких путей!

Фото: twitter.com/ggomez_chef

4. Великобритания, 6,1 метра

В Британии выбор главной рождественской елки превращается в настоящее шоу. Осенью начинается соревнование между лесничествами всего королевства - чья елка достойна стоять возле резиденции премьер-министра Британии на Даунинг-стрит, 10.

В этом году победила компания Dartmoor Christmas Trees. Это лесничество становится победителем уже второй раз. Впервые они устанавливали премьерскую ель в 2016 году.

В этом году под окнами служебной квартиры Бориса Джонсона красуется рождественская елка высотой 6,1 метра. На ветвях - россыпь красных шариков разных размеров, которые перемежаются золотыми и серебряными.

5. США, 5,5 метра

Главная елка страны находится не в Нью-Йорке на Таймс-сквер, а в Белом доме в Вашингтоне. Традиционно праздничным оформлением президентской резиденции занимается первая леди Мелания Трамп. В том числе и выбором ели. И ничего, что она не такая высокая, как в других странах. Зато пушистая!

А КАК У СОСЕДЕЙ?

У Украины - еловый Франкенштейн

На Украине на этот раз решили с новогодней елкой сильно не заморачиваться. Вместо поисков самой прекрасной было решено создать сборную конструкцию из веток сосен и пихт на Софийской площади. В итоге еловый Франкенштейн достиг высоты 30 метров. Но мы ведь не можем искусственное создание считать за настоящее? Поэтому из нашего рейтинга эту елку исключаем. Впрочем, сейчас вся Украина, как и Франкенштейн, соткана из чужеродных кусков. Какая-то аллегоричная елка у наших соседей вышла...