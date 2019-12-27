2019-12-27T22:58:12+03:00
Общество

Артур Чилингаров: Когда - холода? Через неделю. А на Новый год колдовать не буду - выпью рюмку водки

Герой Советского Союза и Герой России - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Александр ГАМОВ@gamov1
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Артур ЧилингаровАртур ЧилингаровФото: Олег ЗОЛОТО
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«Как вы встретите Новый год?» С этим «Вопросом дня» (рубрика у нас такая) я обратился накануне праздника к нашим известным экспертам и друзьям «Комсомолки». В их числе - и знаменитый полярник Чилингаров.

- 31 декабря я дома - с родными и друзьями, за праздничным столом, - несколько удивил Артур Николаевич.

Артур Чилингаров: «На Новый год выпью водки «Мамонт». Закушу макаронами с тушёнкой. Короче, как в Арктике!»

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- Это будет как-то связано с вашей полярной биографией? Может, наденете какую-то особую одежду? Ну, меховую шапку... Или еду приготовите полярную?

- Погоди, пока рано... Впереди очень значительное событие – 200-летие открытия Антарктиды русскими моряками. Мы готовим - раскрывать подробности пока не буду - особую акцию.

- Прямо на Новый год?

- Нет, не на Новый год. 28 января. Считается, что как раз в этот день открыли,

- Что еще будет необычного у вас? Насчёт еды вы ничего не сказали.

- Да нормальная еда. Я же в Москве нахожусь.

- Но я же видел, вы там - в своём «полярном» офисе, мы как раз в обед приехали - с тушенкой ели что-то, макароны по-флотски, по-антарктически, кажется...

- Можешь писать, что хочешь. Я тебя обнимаю, Саш. Мока.

- Погодите-погодите! Конечно, напишу... А ваши поздравления нашим читателям?

- Пожелания всем, чтобы год был спокойным. Здоровья.

- У вас в рабочем кабинете, я вот ещё заметил, - ну, так холодно. Вы специально, да, и дома создадите такой микроклимат - антарктический?

- Нет, ничего специально не делаю. В нормальных условиях живу.

- А нас с фотокором Володей Веленгуриным принимали в холодной комнате, а вам хоть бы что – вы ели макароны.

- Это специально: журналистов - в холодной комнате, чтобы они почувствовали, что берут информацию об Арктике.

- И чтобы долго не доставали. Скажите, когда уже зима у нас будет?

- Через неделю.

- Мы писали, что у вас - волшебная борода, арктическая. И вот вы волосок оттуда выдёргиваете и - сразу же ваше желание исполняется. Вот сейчас вы что будете колдовать?

- Колдовать? Да я уже все сколдовал.

- Не будете волосок из волшебной бороды больше вырывать?

- Это же - о спорте было. Приходилось колдовать...

- Ну, да. Например - когда были соревнования по биатлону. И Антон Шипулин сразу выигрывал дистанцию.

- Ну, вот! А здесь - глобальные решения. Я и так знаю, что будет через неделю...

- Похолодание?

- Ну...

- Что - выпивать, когда похолодает?

- Я выпью рюмку водки.

- А чего вы нам ни разу не наливали?

- Приходите и попробуйте.

- А на закуску - макароны с тушёнкой?

- Конечно. А чего же вам ещё?

- Ну, с наступаюшим вас.

- И вас. И всех ваших читателей.

- Спасибо. Удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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