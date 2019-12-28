Правоохранительными органами перед Новым годом была задержана партия коньяка «Мартель» в подарочных десятилитровых канистрах
Ошибки молодости иногда плохи только тем, что их нельзя повторить в старости.
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Весной в Ухрюпинске отменили конкурс детского рисунка на асфальте.
И не потому, что нет цветных мелков, а потому, что нет асфальта.
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Народная примета: «Если вы видите трезвого Деда Мороза, то, скорее всего, это Санта-Клаус»!
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- Алло! Это служба моральной поддержки?
- Да.
- Хочу выпить.
- Поддерживаю!
* * *
В Одессе.
Аркаша прорыбачил целый день... и ничего не поймал. По пути домой зашел в рыбный магазин купить пару карпиков.
Продавец:
- Аркаша, мне тут звонила ваша супруга Сара Израилевна и сказала, шо сегодня вы поймали три форели...
* * *
- Леха, смотри, какая девушка! Бедра - во, грудь - во!
- Костя, успокойся, просто у тебя очки +10!
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СМС:
«Мама, а ты скоро с работы вернешься? Я соскучилась».
«Не успеете, буду через пять минут. Привет Сереже!»
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Школа. Урок труда.
Трудовик:
- Главное правило техники безопасности - пальцы в розетку не совать!
Голос из класса:
- Так они туда не влазят.
Трудовик:
- А ты гвоздики возьми, придурок!
* * *
Уезжая в командировку на месяц, мама попросила сына поливать цветы раз в три дня.
Месячная норма осадков выпала на цветы за 10 минут до ее возвращения.
ИСТОЧНИК KP.RU