Ошибки молодости иногда плохи только тем, что их нельзя повторить в старости.

* * *

Весной в Ухрюпинске отменили конкурс детского рисунка на асфальте.

И не потому, что нет цветных мелков, а потому, что нет асфальта.

* * *

Народная примета: «Если вы видите трезвого Деда Мороза, то, скорее всего, это Санта-Клаус»!

* * *

- Алло! Это служба моральной поддержки?

- Да.

- Хочу выпить.

- Поддерживаю!

* * *

В Одессе.

Аркаша прорыбачил целый день... и ничего не поймал. По пути домой зашел в рыбный магазин купить пару карпиков.

Продавец:

- Аркаша, мне тут звонила ваша супруга Сара Израилевна и сказала, шо сегодня вы поймали три форели...

* * *

- Леха, смотри, какая девушка! Бедра - во, грудь - во!

- Костя, успокойся, просто у тебя очки +10!

* * *

СМС:

«Мама, а ты скоро с работы вернешься? Я соскучилась».

«Не успеете, буду через пять минут. Привет Сереже!»

* * *

Школа. Урок труда.

Трудовик:

- Главное правило техники безопасности - пальцы в розетку не совать!

Голос из класса:

- Так они туда не влазят.

Трудовик:

- А ты гвоздики возьми, придурок!

* * *

Уезжая в командировку на месяц, мама попросила сына поливать цветы раз в три дня.

Месячная норма осадков выпала на цветы за 10 минут до ее возвращения.