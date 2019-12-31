Сидевшие Кокорин и Мамаев стали самыми популярными футболистами, а Загитова взяла паузу в карьере

Для российского спорта 2019 год выдался странным. Взять сборную России по футболу: она показала лучший отборочный турнир за последние лет двадцать, а ее проводили свистом после поражения от первой команды мира Бельгии. Или посмотреть на Алину Загитову... Впрочем, обо всем по порядку.

Юлия ЕФИМОВА

Что было в 2019-м: Знаете, как Юлия Ефимова отреагировала на приговор ВАДА лишить Россию флага на двух Олимпиадах? Разместила в Инстаграме кадр из фильма «Джентльмены удачи», где герои в майках-алкоголичках пробираются в номер отеля. А под фото подпись: «Ребята, кто вы такие?» - «Нейтральные атлеты из России».

«Когда-нибудь за свой юмор, иронию и сарказм я попаду в ад... Но я не знаю, как бы выжила без этого!» - подписала пост Юлия.

На дорожке бассейна у спортсменки все здорово. В 2019 году на чемпионате мира в Кванджу Ефимова завоевала весь комплект медалей в брассе («золото» на 200 м, «серебро» на 100 м и «бронзу» на 50).

Юлия ЕФИМОВА.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чего ждать в 2020-м: Юлия снова обречена сражаться за свое право участвовать в Олимпийских играх. ВАДА наверняка до предела ужесточит критерии отбора к российским атлетам. И постарается вычеркнуть всех, у кого были проблемы с антидопинговыми службами. Но у Юли есть шанс. Перед Рио-2016 ее тоже отцепили от участия в Олимпиаде, но в суде она добилась отмены запрета.

Артем ДЗЮБА

Что было в 2019-м: Артем тащил «Зенит» к титулу чемпиона страны, а сборную - через отбор Евро-2020. Он стал лучшим бомбардиром национальной команды, лучшим футболистом года по версии РФС и при этом говорил, говорил, говорил...

Да, Артем Дзюба - самый главный говорун в российском спорте. Он ввел в лексикон нашего футбола фразу «Целую ваши мысли», рассказывал, какие книги любит, а какие не очень: «Недавно рекомендовали Маркиза де Сада, «Сто двадцать дней Содома». На любителя. Очень много всяких сексуально извращенных ситуаций. Честно говоря, в шоке от фантазий людей».

Чего ждать в 2020-м: Впереди у Дзюбы, как и у всей сборной России, - Евро-2020. Мы еще не забыли, в какой праздник форвард и вся команда превратила ЧМ-2018 для страны. Надо бы повторить...

Александр ОВЕЧКИН

Что было в 2019-м: Недавно Национальная хоккейная лига опубликовала рейтинг лучших игроков НХЛ за последние 10 лет. Александр Овечкин - третий среди них. Удивительно, что не второй или первый. Недавно капитан «Вашингтона» побил несколько рекордов НХЛ по результативности.

Чего ждать в 2020-м: Все это здорово, но для НХЛ. А нам хорошо бы увидеть, как Овечкин приводит сборную России к победе на чемпионате мира. «Золото» мы не брали с 2014 года...

Александр ОВЕЧКИН.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алина ЗАГИТОВА

Что было в 2019-м: Олимпийская чемпионка в конце года заявила, что делает паузу в соревнованиях, после чего все тренеры переругались в соцсетях.

Чего ждать в 2020-м: Загитова сказала, что лишь приостановила карьеру. Увы, вернуться в спорт при такой конкуренции будет неимоверно сложно. В современном женском фигурном катании звезды зажигаются и гаснут с космической скоростью.

Алина ЗАГИТОВА.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мария ЛАСИЦКЕНЕ

Что было в 2019-м: Ласицкене - главная звезда российской легкой атлетики. В минувшем году Маша во второй раз кряду защитила свой титул чемпионки мира, победив в Дохе с результатом 2,04 м. До нее ни один спортсмен не мог выиграть трижды подряд «золото» в прыжках в высоту на мировых первенствах.

Увы, последние годы Мария Ласицкене выступает под нейтральным флагом. И в конце концов в декабре она опубликовала открытое письмо. «Что конкретно сделали Министерство спорта и ОКР (Олимпийский комитет России. - Ред.) за последние четыре года, дабы защитить лично меня? Вы же создали такое большое количество различных комиссий, но я нигде не нашла итоги их работы», - негодует спортсменка.

Мария ЛАСИЦКЕНЕ. Фото: instagram.com/lasitskene.maria

Чего ждать в 2020-м: Маша Ласицкене - звезда мирового уровня, и, если она пропустит вторую свою Олимпиаду, это будет настоящей трагедией.

Хабиб НУРМАГОМЕДОВ

Что было в 2019-м: Большую часть года Хабиб отбывал дисквалификацию после драки в Лас-Вегасе. Но, вернувшись, он показал, что находится в отличной форме. За три раунда Хабиб уничтожил временного чемпиона Дастина Порье и с помощью удушающего приема одержал 28-ю победу.

Научился Нурмагомедов и отвечать на неудобные вопросы. Так, когда его спросили, почему он не выносит на бой российский флаг, боец пояснил: «В отличие от некоторых парней, которые выносят флаги, я не насилую женщин, не дерусь со стариками. Не считаю, что отсутствие флага говорит о том, что я не патриот». А где-то в Ирландии икал Конор Макгрегор.

Хабиб НУРМАГОМЕДОВ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чего ждать в 2020-м: Следующий бой у Хабиба - 19 апреля. Его соперником станет Тони Фергюсон, парень с явными проблемами с головой. Его жена подала на супруга пять заявлений в полицию с жалобами на домашнее насилие, а сам Тони называет своего сына Иисусом Христом и утверждает, что в ноге у него самого - вшитый чип... После встречи с Фергюсоном от Хабиба будут ждать новой схватки с Конором.

Александр КОКОРИН и Павел МАМАЕВ

Что было в 2019-м: Под конец года был опубликован рейтинг популярности спортсменов в российских СМИ. В первую тройку попали два игрока, ни разу не вышедшие на поле за год. Хотя нет, Павел Мамаев и Александр Кокорин сыграли в 2019-м пару раз в футбол - в Бутырке и колонии.

Павел МАМАЕВ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: игроков судили за две пьяные драки в центре Москвы. И в итоге (с учетом содержания в СИЗО) в заключении Мамаев и Кокорин провели год своей жизни.

Александр КОКОРИН.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чего ждать в 2020-м: Год назад интрига вертелась вокруг слов «посадят - не посадят». Сейчас главный вопрос в отношении Кокорина и Мамаева - «заиграют - не заиграют». Первый вернулся в «Зенит», второй перешел в «Ростов». 28 февраля возобновляется чемпионат России по футболу. Там и станет ясно, сломали ли игроки себе карьеру одним серым похмельным утром.

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