Меган Маркл вдвое сократила траты на гардероб

Минувший год для королевского семейства выдался очень непростым. Елизавета II даже окрестила его ухабистым, не вдаваясь в нелицеприятные подробности. А таких немало.

Транжира стала экономить

Больше всего пострадала Меган Маркл. Супруга принца Гарри даже возглавила британский рейтинг самых затравленных знаменитостей! Бывшая американская актриса, а ныне герцогиня Сассекская под напором общественного мнения уменьшила свои модные аппетиты. Так, газета The Daily Mail изучила все ее выходы за 2019 год и подсчитала, что на наряды из казны было потрачено около 203 тысяч фунтов стерлингов (порядка 17 млн рублей). И это вдвое меньше, чем в прошлом году! Тогда гардероб герцогини, по подсчетам журналистов, обошелся в 406,6 тысячи фунтов (32,5 млн рублей).

При этом Меган стала мелькать в демократичных брендах типа американского Banana Republic.

Самый дорогой ее наряд в этом году - бежевое платье от Dior, в котором беременная Маркл посещала Марокко. Его цена - 91 979 фунтов (7,3 млн рублей). А самый обсуждаемый - черное полупрозрачное платье Valentino на свадьбе подруги Миши Нону. Не всем понравился выбранный для торжества черный цвет.

Но есть и ложка меда в мегановской бочке с дегтем. Британский Vogue назвал топ-10 самых модных женщин в 2019 году, поставив герцогиню на первое место. «Ее продуманный гардероб символизирует модную женщину и олицетворяет современно мыслящую королевскую особу», - отметило издание.

Елизавету опять игнорируют

Под занавес года Гарри и Меган угодили в скандал - на этот раз из-за решения встретить Рождество в Канаде, где актриса жила и снималась до замужества. Компанию им составила ее темнокожая мать Дория Рэгланд. Традиция празднования в королевском кругу оказалась попрана. Осенью, напомним, пара не поехала в гости к Елизавете в шотландское поместье, сославшись на то, что надо остаться с родившимся в мае сыном Арчи. Но это не помешало им тогда улететь втроем на Ибицу.

Под занавес года Гарри и Меган угодили в скандал - на этот раз из-за решения встретить Рождество в Канаде, где актриса жила и снималась до замужестваФото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможно, поэтому на столе королевы во время рождественского обращения к нации не оказалось рамочки с фото рыжего внука и его своенравной супруги. Публика подметила, что старший внук Уильям с женой Кейт и детьми на месте, принц Чарльз с супругой Камиллой и супруг ее величества принц Филипп - тоже, а вот фото Гарри отсутствует...

К слову, 98-летний Филипп сейчас в больнице. В 2019 году он уже перенес одно ЧП - перевернулся на автомобиле, который вел сам. После ДТП решил отказаться от водительских прав, а вот теперь из-за болезни был госпитализирован. В свете чего Гарри оказался под новым шквалом критики.

- Даже до того, как герцог заболел, многие не могли понять, почему Гарри и Меган пропустят Рождество, которое может стать одним из последних семейных праздников с королевой и Филиппом, - рассказал таблоиду The Sun неназванный родственник сына Дианы. - Есть ощущение, что они невнимательны и эгоистичны, учитывая возраст королевы и Филиппа...

98-летний Филипп сейчас в больнице. В 2019 году он уже перенес одно ЧП - перевернулся на автомобиле, который вел самФото: GLOBAL LOOK PRESS

Неожиданно досталось жалующейся на травлю Меган и от датского королевского двора.

- Да, постоянно жить под микроскопом СМИ бывает очень болезненно. В этом я солидарна с Меган. Однако считаю, что жаловаться на это бесполезно и бессмысленно! Иначе пресса непременно воспользуется ситуацией. И тогда будет не на кого жаловаться, кроме как на саму себя, на свое поведение, - припечатала герцогиню датская принцесса Мэри, супруга королевского сына, кронпринца Фредерика.

В общем, вы уже поняли: Золушкам у королей живется непросто.