Щенок по имени БАМ

Уже несколько лет существует наш конкурс фотографий и историй «Фотоохотники». Он навеян опытом создателя «Окна в природу» Василия Михайловича Пескова, который очень любил истории из народа. Одну такую историю с небольшими сокращениями мы сегодня и публикуем. Ее прислал Виктор Позднянский из Новосибирской области.

«В «Комсомолке» я прочитал как-то про кота-путешественника и решил, что рассказ про пса-путешественника будет тоже интересным.

Итак, город Надым, 1978 - 1979 годы. Работал я тогда шофером на бортовом «КрАЗе». Как-то раз послали меня работать в деревню Ныда. В то время родился там красавчик, жесткошерстный серебристо-серого цвета щенок.

Когда он подрос, то стал очень похож на драгхаара, такой же слегка бородатый, только ростом чуть не вдвое ниже, но храбрости необыкновенной. Не было такого пса, даже самого огромного, которого бы он испугался. Влюбился я в него до глубины души. Даже дал кличку - БАМ. Слово у всех на слуху - как раз в то время в разгаре было строительство Байкало-Амурской магистрали.

Куда бы я ни поехал на «КрАЗе», он всегда был со мной в кабине. Однажды меня отправили в командировку в Баку за новой машиной. В аэропорту я прошел досмотр и, поднявшись по трапу на борт Ту-154, занял свое место. Вдруг услышал смех пассажиров. Через несколько секунд увидел крадущегося под сиденьями БАМа...

Автор письма Виктор Позднянский со своим отважным БАМом. Фото: Личный архив

Через три недели кабина новенького тяжеловоза стала почти постоянным местом его жизни. БАМ ежедневно приходил со мной на работу. Особенно удивляло всех то, что во время ремонта, когда приходилось крутить гайки под машиной, он как живая подушка ложился мне под голову, как будто понимал, что мне так было удобнее. И не было рейса, чтобы он не ездил со мной.

Летом того же года я поехал домой в отпуск, в город Иваново. Расставаться со своим любимчиком на два с лишним месяца я не хотел. Немного подумав, как его взять с собой, я придумал необыкновенный способ. У меня был туристский рюкзак. Я положил его на пол и развернул, похлопал рукой по центру рюкзака, и БАМ сразу же уселся в него. Я завязал рюкзак у него над головой. Он даже не пискнул и не пошевельнулся. Я поднял рюкзак на спину и попробовал пройтись с ним по улице. Он, устроившись в рюкзаке поудобнее, совершенно не проявлял своего неудовольствия. На следующий день в аэропорту, подходя к зоне досмотра, я так же разложил рюкзак, и он недолго думая расположился в нем, как на своем излюбленном месте. Никто из пассажиров, работников досмотра и стюардесс не заподозрил, что у меня в рюкзаке сидит пес.

Следующим этапом нашего путешествия была поездка в поезде в купейном вагоне от Свердловска до Иванова, примерно около двух суток. Так же, в рюкзаке, я пронес его в купе. Высадил его под свою полку, пока не было попутчиков. И всё, до конца поездки его никто из соседей по купе не видел и не слышал. Когда поезд прибыл в Иваново, я собрал свои вещи и поднял полку, чтобы вышел из своего укрытия мой самый умный, самый надежный, самый любимый и самый ласковый зверь...»

Дорогие друзья!

Если у вас есть замечательные фото зверей, птиц или насекомых, да еще с замечательным рассказом, вы имеете шанс увидеть их на страницах «Окна в природу». Присылайте свои работы с пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

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