2019-12-31T15:27:52+03:00
Дом. Семья

Щенок по имени БАМ

Читатель прислал рассказ о необыкновенном друге
Евгений САЗОНОВ
Поделиться:
Щенка назвали БАМ. Слово у всех на слуху - как раз в то время в разгаре было строительство Байкало-Амурской магистралиЩенка назвали БАМ. Слово у всех на слуху - как раз в то время в разгаре было строительство Байкало-Амурской магистрали
Изменить размер текста:

Уже несколько лет существует наш конкурс фотографий и историй «Фотоохотники». Он навеян опытом создателя «Окна в природу» Василия Михайловича Пескова, который очень любил истории из народа. Одну такую историю с небольшими сокращениями мы сегодня и публикуем. Ее прислал Виктор Позднянский из Новосибирской области.

«В «Комсомолке» я прочитал как-то про кота-путешественника и решил, что рассказ про пса-путешественника будет тоже интересным.

Итак, город Надым, 1978 - 1979 годы. Работал я тогда шофером на бортовом «КрАЗе». Как-то раз послали меня работать в деревню Ныда. В то время родился там красавчик, жесткошерстный серебристо-серого цвета щенок.

Когда он подрос, то стал очень похож на драгхаара, такой же слегка бородатый, только ростом чуть не вдвое ниже, но храбрости необыкновенной. Не было такого пса, даже самого огромного, которого бы он испугался. Влюбился я в него до глубины души. Даже дал кличку - БАМ. Слово у всех на слуху - как раз в то время в разгаре было строительство Байкало-Амурской магистрали.

Куда бы я ни поехал на «КрАЗе», он всегда был со мной в кабине. Однажды меня отправили в командировку в Баку за новой машиной. В аэропорту я прошел досмотр и, поднявшись по трапу на борт Ту-154, занял свое место. Вдруг услышал смех пассажиров. Через несколько секунд увидел крадущегося под сиденьями БАМа...

Автор письма Виктор Позднянский со своим отважным БАМом. Фото: Личный архив

Автор письма Виктор Позднянский со своим отважным БАМом. Фото: Личный архив

Через три недели кабина новенького тяжеловоза стала почти постоянным местом его жизни. БАМ ежедневно приходил со мной на работу. Особенно удивляло всех то, что во время ремонта, когда приходилось крутить гайки под машиной, он как живая подушка ложился мне под голову, как будто понимал, что мне так было удобнее. И не было рейса, чтобы он не ездил со мной.

Летом того же года я поехал домой в отпуск, в город Иваново. Расставаться со своим любимчиком на два с лишним месяца я не хотел. Немного подумав, как его взять с собой, я придумал необыкновенный способ. У меня был туристский рюкзак. Я положил его на пол и развернул, похлопал рукой по центру рюкзака, и БАМ сразу же уселся в него. Я завязал рюкзак у него над головой. Он даже не пискнул и не пошевельнулся. Я поднял рюкзак на спину и попробовал пройтись с ним по улице. Он, устроившись в рюкзаке поудобнее, совершенно не проявлял своего неудовольствия. На следующий день в аэропорту, подходя к зоне досмотра, я так же разложил рюкзак, и он недолго думая расположился в нем, как на своем излюбленном месте. Никто из пассажиров, работников досмотра и стюардесс не заподозрил, что у меня в рюкзаке сидит пес.

Следующим этапом нашего путешествия была поездка в поезде в купейном вагоне от Свердловска до Иванова, примерно около двух суток. Так же, в рюкзаке, я пронес его в купе. Высадил его под свою полку, пока не было попутчиков. И всё, до конца поездки его никто из соседей по купе не видел и не слышал. Когда поезд прибыл в Иваново, я собрал свои вещи и поднял полку, чтобы вышел из своего укрытия мой самый умный, самый надежный, самый любимый и самый ласковый зверь...»

Дорогие друзья!

Если у вас есть замечательные фото зверей, птиц или насекомых, да еще с замечательным рассказом, вы имеете шанс увидеть их на страницах «Окна в природу». Присылайте свои работы с пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

«КП» выпустила собрание сочинений Василия Пескова. Трогательные очерки о природе и уникальные авторские фотографии собраны в великолепно изданные альбомы, приобрести которые можно на shop.kp.ru и в фирменном магазине "КП" по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23 стр. 1

12+ АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это просто ужас какой-то!»: зоозащитники отобрали у сибирячки пекинеса, пристроили в добрые руки, а потом потеряли на прогулке
Собака была на самовыгуле, на ней не было ни ошейника, ни поводка. Зооактивисты подумали, что пес – бродячий и попытались спасти его от жизни на морозе [давайте обсудим!]
Новости 24
Трамп пообещал ввести санкции против Ирака в ответ на неуважение
Грузовой корабль Cygnus в феврале совершит полет на МКС
Путин: Ситуация на Ближнем Востоке обострилась
Госдолг Украины за три месяца вырос на 717 миллионов долларов
В Москве возле ветеринарного центра академии Скрябина нашли гранату
Пассажирский самолёт вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности
Украина заявила о возможных поисках альтернативы Минским переговорам
В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани
Ливийская национальная армия Хафтара взяла под полный контроль Сирт
Путин прибыл в Стамбул, чтобы открыть работу «Турецкого потока»
Безопасность визита Путина в Дамаск обеспечивала российская военная авиация
Президент Польши не будет участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста
Зеленский раскрыл Помпео планы по установлению мира в Донбассе
Папа Римский поздравил христиан с православным Рождеством
Гуайдо прорвался через оцепление в парламент Венесуэлы, чтобы выступить перед сторонниками
Рейтинг "самых привлекательных паспортов": Россияне могут может посещать без визы на 83 страны больше, чем 15 лет назад
«Чего они боятся? Правды?» Глава МИД Ирана подтвердил, что США отказали ему в визе
Источники: силы США на Ближнем Востоке в боевой готовности в ожидании удара
Австралийские власти убьют тысячи верблюдов из-за пожаров
Въезд в страны Шенгена для украинцев усложнят в 2021 году