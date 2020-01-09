2020-01-09T18:19:35+03:00
Звезды

"Богатое декольте": внучка Михаила Боярского превзошла Анну Семенович

20-летняя Екатерина Боярская смело может называть себя звездой Инстаграма
Ольга ЛИБГАРДТ
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Внучка Михаила Боярского превзошла Анну СеменовичВнучка Михаила Боярского превзошла Анну СеменовичФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Екатерина Боярская всего лишь несколько месяцев назад опубликовала свои первые фото, а теперь она одна из самых популярных девушек в соцсетях. За ее жизнью следят тысячи поклонников. Стоит признать, что внучка Михаила Боярского не только хороша собой, но и прекрасно воспитана. Она старается ответить каждому подписчику своего блога, а те, в свою очередь, не устают восхищаться красотой наследницы звездной семьи.

Природа щедро одарила Екатерину Боярскую женственными формами и невероятно длинными ногами. На недавних снимках, которые разместила в блоге внучка Михаила Боярского, она предстала в вечернем платье, вероятно, по случаю празднования Нового года. А позже разместила пляжные фото в купальнике.

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Поклонники не могли пропустить такие снимки и осыпали Екатерину комплиментами. Многие отметили, что своим роскошным бюстом она превзошла знаменитые формы певицы Анны Семенович.

boyarskaya.katerinaboyarskaya.katerina
20-летняя Екатерина Боярская смело может называть себя звездой Инстаграма
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"Умопомрочительная", "Катюш, нет слов! Красавица!", "Екатерина, вы все прекраснее", "Прелесть, чистая красота", "Девушка шик!", "Богатое декольте", "Господи, она совершенство", "Очень шикарно выглядишь", " Катюша, нельзя такие снимки делать. Сердечко может не выдержать", - не могут сдержать эмоций подписчики.

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Напомним, Михаил Боярский почти 40 лет счастлив в браке с Ларисой Луппиан. У актера большая семья, которая продолжает разрастаться. Дочь Елизавета подарила ему внуков Андрея и Григория, а сын Сергей - внучек Екатерину и Александру. Екатерина ведет активную светскую жизнь - посещает концерты звезд и кинофестивали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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