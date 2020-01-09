"Богатое декольте": внучка Михаила Боярского превзошла Анну Семенович

Екатерина Боярская всего лишь несколько месяцев назад опубликовала свои первые фото, а теперь она одна из самых популярных девушек в соцсетях. За ее жизнью следят тысячи поклонников. Стоит признать, что внучка Михаила Боярского не только хороша собой, но и прекрасно воспитана. Она старается ответить каждому подписчику своего блога, а те, в свою очередь, не устают восхищаться красотой наследницы звездной семьи.

Природа щедро одарила Екатерину Боярскую женственными формами и невероятно длинными ногами. На недавних снимках, которые разместила в блоге внучка Михаила Боярского, она предстала в вечернем платье, вероятно, по случаю празднования Нового года. А позже разместила пляжные фото в купальнике.

boyarskaya.katerina strike a pose

Поклонники не могли пропустить такие снимки и осыпали Екатерину комплиментами. Многие отметили, что своим роскошным бюстом она превзошла знаменитые формы певицы Анны Семенович.

boyarskaya.katerina 20-летняя Екатерина Боярская смело может называть себя звездой Инстаграма

"Умопомрочительная", "Катюш, нет слов! Красавица!", "Екатерина, вы все прекраснее", "Прелесть, чистая красота", "Девушка шик!", "Богатое декольте", "Господи, она совершенство", "Очень шикарно выглядишь", " Катюша, нельзя такие снимки делать. Сердечко может не выдержать", - не могут сдержать эмоций подписчики.

Напомним, Михаил Боярский почти 40 лет счастлив в браке с Ларисой Луппиан. У актера большая семья, которая продолжает разрастаться. Дочь Елизавета подарила ему внуков Андрея и Григория, а сын Сергей - внучек Екатерину и Александру. Екатерина ведет активную светскую жизнь - посещает концерты звезд и кинофестивали.