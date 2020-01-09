«Кинжал» особого «калибра»: Владимиру Путину в Севастополе показали российский авианосец будущего

9 января Владимир Путин лично, с борта боевого ракетного крейсера «Маршал Устинов», наблюдал за масштабными военно-морскими учениями в Черном море. А посмотреть было на что. И на пуски ракет «калибр» из подводного положения. И на запуски новейшей гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

На воде, под водой и в воздухе ходили, летали и палили 30 кораблей и 40 самолетов и вертолетов.

А после учений — президент прибыл в Севастополь и сразу же отправился в Черноморское военно-морское училище имени Нахимова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753800" frameborder="0"></iframe> Путин понаблюдал за ракетными стрельбами в ходе учений в Черном море.

Бросилось в глаза, что на Путине была черная куртка типа «аляска». А сопровождавший его министр обороны Сергей Шойгу был в повседневной – не сильно парадной (на взгляд гражданского журналиста) форме, но в то же время удобной, с колодками наград. Вообще-то Путин приехал проводить совещание «Российский военно-морской флот в XXI веке». Но прежде решил познакомиться с небольшой, но эффектной выставкой моделей и проектов будущего (экскурсоводы в погонах и без шипели на меня: «Это нельзя снимать... И это секретно...»).

На выставке были еще десятка три боевых кораблей – в макетах и чертежахФото: Александр ГАМОВ

В самом начале выставки блистал макет авианосца с 80 самолетами и вертолетами на борту! Я был уверен, что именно у этого сногсшибательного проекта президент проведет больше всего времени. Так и случилось. Путин подробно расспрашивал - а как будут взлетать, а как будут садиться самолеты? Когда ему сказали, что это лишь проект и он еще требует доработки, мне показалось, президент даже немного расстроился и посмотрел в сторону Шойгу. Но министр как-то оптимистично улыбнулся в ответ.

На выставке были еще десятка три боевых кораблей – в макетах и чертежах. Профессора в морской форме объясняли их превосходство перед «морскими крепостями» «условного противника».

Уже после всего этого Путин сказал на совещании:

- В XXI веке мы должны сохранить и укрепить статус России как одной из ведущих морских держав.

Все последние годы мы уделяли развитию флота повышенное внимание, направляли на это значительные ресурсы.

В ближайшее время доля современных образцов вооружения и техники ВМФ должна составить 70%. Этот показатель нужно будет не просто достичь. Его нужно будет удерживать!