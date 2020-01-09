Россияне загадали в 2020 году укрепить семейные узы, бросить курить и сменить работу

По данным ВЦИОМа, 34% россиян под бой курантов загадали желания, которые, как они надеются, должны бы исполниться в 2020-м. Интересно, что среди молодых, тех, кому от 25 до 34, таких почти половина — 49%. Показательно, что две трети «мечтателей» указали, что их новогодние пожелания и устремления, как правило, сбываются.

Что же наши сограждане загадали на наступивший Год Крысы? Большинство хотели бы побольше времени уделять семье — ну этот то как раз не так трудно исполнить...На втором месте — желание вплотную заняться собственным здоровьем (тоже не из разряда «неберущихся весов», ведь так?) Третье-четвертое места подели мечты заняться спортом и...бросить курить (вообще-то вещи прямо связанные и также вполне реальные).

Среди других топ-пожеланий — сменить работу, больше получать, «в целом жить лучше».

Характерно, что больше всего новогодние «зарубки на память» распространены среди жителей городов-милли\онников.

Вот как прокомментировал итоги исследования ВЦИОМ научный консультант Агентства социальной информации Роман Могилевский.

- То, что треть россиян загадывают желания на Новый год — это «всего лишь» треть или «уже» треть? Тут социальным пессимизмом попахивает или, наоборот, оптимизмом?

- На такой вопрос приятно отвечать, когда есть предыдущие данные. Интересна динамика — больше ли оказалось тех, кто стал давать себе обещания на новый год — и исполнять их.

- Сейчас люди расслаблены каникулами...

- Что касается корректности опросов в околопраздничные дни — они обычно дают результаты с несколько более оптимистичным социальным фоном, чем в серые будни поздней осени или ранней весны. И интересно скорее не то, что люди обращаются к своему близкому будущему, в котором за ближайшие 365 дней что-то конкретное должно произойти, а то, насколько эти обращения сбываются - или не сбываются. И тут разница существенна в реакции тех, у кого в предыдущие годы задуманное уже сбывалось и тех, у кого нет. То есть те, кто надеялся на простые, в общем-то вещи, но надежды раз за разом не оправдывались. Удовлетворен в момент опроса человек жизнью или нет — и вот уже его реакция на вопрос о желаниях будет отличаться кардинально.

- Что еще важно?

- Важны также его род деятельности и изменение уровня дохода. Существенен момент, что мечты прежде сбывались именно регулярно: значит, загадать на 2020-й — это уже ритуал, ставший частью его жизни.

- Молодые загадывают чаще...

- Радует то, что достаточно высок оптимизм у молодого поколения. Даже если нет опоры на прежний опыт, то все равно это существенно. Это свидетельствует о позитивных намерениях поколения, которое только входит в жизнь. И связывает с этой жизнью в этой стране свои удачи либо неудачи. Важный фактор: наличие в системе ожиданий того, как именно общество намерено поддерживать подобные ожидания молодежи. То есть создание условий для выполнения желаний важнее даже того, что именно хотят.

- В первой тройке желаний, загаданных на 2020-й — большее внимание семье, своему здоровью, своим заработкам.

- Все это в социологии называется «ощущаемое качество жизни». То есть люди связывают свое будущее с тем, что будет меняться их качество жизни. Пусть медленно, но верно. И тут проблема не в том, что они этого хотят, об этом мечтают. Проблема в том, повторюсь, — создаст ли общество условия для их воплощения. Противоположный результат — снижение уровня жизни и недовольство ею в целом. Сигнал государству о намерениях людей направлен. И те, кто отвечает за социальную политику должны такие ожидания учитывать в своем планировании.