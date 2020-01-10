Выиграли в лотерею? Ждите, что ваши соседи обанкротятся

Вам дарили когда-нибудь миллиард рублей на день рождения? А жительнице Одинцовского района Московской области Надежде Бартош повезло - 31 декабря 2019 года дочь вручила ей на день рождения три 100-рублевых билета «Столото». Результаты тиража проверяли уже после Нового года. Первый же билет выиграл миллиард рублей, между прочим, это рекордный джек-пот за всю историю государственных лотерей.

Надежду и ее семью можно поздравить с попаданием в список «Форбс». А вот соседи семейства Бартош должны быть бдительны. Как утверждают ученые, ближайшие соседи счастливчиков, сорвавших крупные денежные призы, рискуют столкнуться с финансовыми проблемами.

Дело здесь не в какой-то магии или некой вариации закона сохранения энергии: если где-то прибыло, значит, где-то убыло. Проблема лежит в области человеческой психологии. Популярная теория социального сравнения утверждает, что люди оценивают себя в сравнении с другими. В социологии даже существует термин «Идти в ногу с Джонсонами», что в переводе на наши реалии можно перевести «не отставать от соседей». Даже внешне благополучный человек может чувствовать себя глубоко несчастным, если не в состоянии угнаться за людьми своего круга. А с другой стороны, как говорит народная мудрость, даже собственное несчастье гораздо легче перенести, если у соседа корова сдохла.

Как же влияет на соседей неожиданный денежный успех кого-то из нас? Этот вопрос решила выяснить международная команда ученых, в которую входили Сумит Агарвал (Национальный университет Сингапура), Барри Шольник (Альбертский университета, Канада) и Вячеслав Михед (Федеральный резервный банк Филадельфии). Они предположили, что резкий рост благосостояния одного из членов общины отразится на финансовом поведении соседей - заставит их брать кредиты, покупать статусные вещи, чтобы сократить свое отставание от счастливчиков. А рискованные финансовые шаги могут повлечь тяжелые последствия - вплоть до банкротства!

Ученые проанализировали истории 7 337 лотерейных выигрышей, которые случались в период с 2004 по 2014 год в Канаде. При этом они сознательно ограничили выборку джек-потов выигрышами не более 120 тысяч долларов США, поскольку если приз составлял более значительную сумму, то победители чаще всего меняли место жительство и реакцию соседей невозможно было отследить. Имя и адрес победителей лотерей был в свободном доступе. По 6-значному почтовому коду исследователи вычисляли ближайших соседей любимчиков фортуны, это позволяло сузить круг тесных знакомых в среднем до 13 домохозяйств. Расчеты показали, что денежный выигрыш, равный среднему годовому доходу (приблизительно 22,5 тысяч долларов США) увеличивает вероятность банкротства кого-то из соседей на 6,6 процентов!

Изучая кредитные истории обанкротившихся соседей ученые обратили внимание, что у них заметно увеличиваются расходы на демонстративное потребление. Они начинают больше тратить денег на покупку автомобиля, внешнюю отделку дома - то есть на вещи, которые бросаются в глаза соседям. При этом расходы на потребительские предметы не слишком заметные окружающим (например, мебель, путешествия, экипировку для активного отдыха) в таких случаях не увеличиваются. Иными словами, соседи увеличивали статусное потребление, стремясь не отставать от победителей лотерей. Это вынуждало их идти на рискованные денежные инвестиции или брать кредиты, которые они порой были не способны отдать. Но люди не осознавали, что идут на необдуманный финансовый риск и в заявлениях о банкротстве в качестве причины денежных затруднений указывали совсем иные обстоятельства: развод, проблемы со здоровьем, потерю работы и т. д.

Следовательно, чтобы сохранить финансовое благополучие и психическое здоровье, когда ближнему поперла карта, постарайтесь искренне радоваться за него и не завидовать.