Как бы сфоткаться в огороде так, чтобы все подумали, что я на море?
- Почему вон у того танка на броне кошка?
- Это они прибор ночного видения пропили!
* * *
Во время дуэли Пушкин получил тяжелое ранение в живот, а Дантес касательное ранение в руку.
Если бы это случилось сейчас, наша медицина смогла бы не только спасти великого поэта, но и залечить подлого француза до смерти!
* * *
Если вы считаете, что ваш стакан наполовину пуст, перелейте его содержимое в стакан поменьше и перестаньте ныть.
* * *
Два раза в год, 7 марта и 31 августа, в России отмечают профессиональный праздник - День цветочного спекулянта.
* * *
О! Директор новую машину купил! Сейчас придет рассказывать, что в стране кризис и он вынужден нам снизить зарплату.
* * *
Приехал Иван-царевич в Париж, пошел в ресторан. Дают ему меню. Читает: «Лягушачьи лапки жареные», «Лягушачьи лапки тушеные», «Суп из лягушачьих лапок»...
Задумчиво:
- Вот они с ними как! А я, дурак, женился...
* * *
В Одессе:
- Сема, вы вырвали зуб? И во скока вам это обошлось?
- Ай, да даром! Зуб вырвали, деньги не смогли!
* * *
- Где ты работаешь?
- Нигде.
- А что делаешь?
- Ничего.
- Офигенно устроился, друг мой!
- Да, но конкуренция задолбала!
* * *
Внимание! Не трогайте мокрыми руками оголенные провода! Они от этого ржавеют.
* * *
Если она сказала «пошел на хрен» - это значит «подошел, обнял и успокоил».
ИСТОЧНИК KP.RU