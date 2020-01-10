2020-01-09T22:32:46+03:00
Анекдоты

Как бы сфоткаться в огороде так, чтобы все подумали, что я на море?

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- Почему вон у того танка на броне кошка?

- Это они прибор ночного видения пропили!

* * *

Во время дуэли Пушкин получил тяжелое ранение в живот, а Дантес касательное ранение в руку.

Если бы это случилось сейчас, наша медицина смогла бы не только спасти великого поэта, но и залечить подлого француза до смерти!

* * *

Если вы считаете, что ваш стакан наполовину пуст, перелейте его содержимое в стакан поменьше и перестаньте ныть.

* * *

Два раза в год, 7 марта и 31 августа, в России отмечают профессиональный праздник - День цветочного спекулянта.

* * *

О! Директор новую машину купил! Сейчас придет рассказывать, что в стране кризис и он вынужден нам снизить зарплату.

* * *

Приехал Иван-царевич в Париж, пошел в ресторан. Дают ему меню. Читает: «Лягушачьи лапки жареные», «Лягушачьи лапки тушеные», «Суп из лягушачьих лапок»...

Задумчиво:

- Вот они с ними как! А я, дурак, женился...

* * *

В Одессе:

- Сема, вы вырвали зуб? И во скока вам это обошлось?

- Ай, да даром! Зуб вырвали, деньги не смогли!

* * *

- Где ты работаешь?

- Нигде.

- А что делаешь?

- Ничего.

- Офигенно устроился, друг мой!

- Да, но конкуренция задолбала!

* * *

Внимание! Не трогайте мокрыми руками оголенные провода! Они от этого ржавеют.

* * *

Если она сказала «пошел на хрен» - это значит «подошел, обнял и успокоил».

ИСТОЧНИК KP.RU

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