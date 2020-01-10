Вопрос дня: Ваши планы на 2020-й?

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа»:

- Надо переварить и устаканить в голове уроки того, что случилось в стране и на Ближнем Востоке в конце прошлого и в начале нынешнего года. От этого во многом будет зависеть, как наступивший год пройдет. А лично я надеюсь, что внучка моя успешно окончит школу и поступит в один из столичных вузов: голова у нее светлая...

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Московского метеобюро:

- В планах наших - чтобы сбылись прогнозы погоды для столичного региона. Чтобы они не разочаровывали людей, а то ведь зима куцая, сиротская, как в старину говорили. Сама же я мечтаю о том, что не будут летать ракеты, будет спокойно в районе Мертвого моря, куда я собираюсь отправиться поправить здоровье.

Леонид ПОПОВИЧ, президент Союза виноградарей и виноделов России:

- Главное - начать работать по федеральному закону, принятому в конце ушедшего года, чтобы наше виноделие и те, кто виноград выращивает, вздохнули полной грудью. 360 дней на это должно хватить.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Планов громадье. Продолжать отстаивать права садоводов, например, в борьбе с госструктурами. Посадить на даче хвойную аллею, а это дело хлопотное, недешевое...

Виктор ЛОГВИНОВ, почетный президент Союза московских архитекторов:

- Надеюсь, что усилиями нашего союза в этом году все-таки рассмотрят законопроект об архитектурной деятельности (в Минстрое его уже изучили, ждем, когда отправят в Госдуму). А сам я смогу закончить свою книгу о большом городе и о человеке в нем.

Матвей ШПАРО, полярный путешественник:

- Планирую отправиться на Северный полюс с командой продвинутых школьников весной. Зимой и летом съездить в наши лагеря в Карелии и в Причерноморье. Ну а главный план - все-таки найти средства на нашу экспедицию на Южный полюс, в Антарктиду, к 200-летию ее открытия русскими моряками.

Даниил, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Планирую окончить школу без троек, нормально сдать ЕГЭ и поступить в вуз.