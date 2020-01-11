2020-01-11T12:47:59+03:00
Спорт

Да они просто как две сестры! Фанаты Загитовой поразились ее фотографии с мамой на Красной площади

Фигуристка завершила выступления в шоу Татьяны Навки и проводит время в Москве [фото]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Загитова приостановила свою карьеру до конца сезона.Загитова приостановила свою карьеру до конца сезона.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Алина Загитова завершила свои выступления в новогодних ледовых шоу "Спящая красавица: Легенда двух королевств" у Татьяны Навки. Как сообщалось в финале ее прокатов, после этого Загитова вернется к своему обычному графику тренировок на льду "Хрустального". И вот вечером 10 января Алина "показалась" в своем личном Инстаграме уже в обычной "гражданской" форме. Олимпийская чемпионка решила прогуляться по вечерней Москве, появившись на Красной площади.

- Вечерняя Москва - Алина была коротка в своей подписи под снимком. При этом, традиционно она сделала перевод на английский и японский для своих зарубежных фанатов.

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Алина Загитова гуляет по Москве. Фото
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Ну а когда же в "сториз" Инстаграма Алины появилось еще одно фото, то ее болельщики просто растаяли от умиления. Ведь Загитова выложила совместное селфи с любимой мамой Лейсан Загитовой.

В крупнейшем фан-паблике Загитовой teamzagitova сразу же опознали женщину на фото рядом с фигуристкой, выложив скрин сториз и подписав:

- Алиночка с мамой.

teamzagitovateamzagitova
Алина Загитова с мамой на Красной площади
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В комментариях под постом посыпались теплые комплименты в адрес Алины и ее мамы:

k.ulbolsyn12: «А я думала, что это сестра. Какие красивые девушки».

fontaaan: «А мама у нее скромная такая. Понятно, в кого Алина пошла».

ludmilaabr62: «Алина, а мама какая у тебя красотка!»

irinalerm: «Как две сестры».

Напомним, Алина Загитова приостановила до конца этого сезона свою спортивную карьеру. Специальное заявление она сделала 13 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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