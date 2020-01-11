2020-01-11T16:56:21+03:00
Политика

Меркель предложила Путину не говорить друг о друге

Канцлер Германии прогулялась по кремлевским коридорам [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Канцлер Германии объявила о визите в Москву за несколько дней до прилета, и у публики было достаточно времени, чтобы обсудить причины такой экстренностиКанцлер Германии объявила о визите в Москву за несколько дней до прилета, и у публики было достаточно времени, чтобы обсудить причины такой экстренностиФото: REUTERS
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Ангела Меркель шагала на встречу с Владимиром Путиным по кремлевскому коридору, кивая головой отдающим ей честь дежурным офицерам ФСО. Картина получалась занятной и даже неоднозначной.

Канцлер Германии объявила о визите в Москву за несколько дней до прилета, и у публики было достаточно времени, чтобы обсудить причины такой экстренности и темы, которые предстояло обсудить. Главных получалось несколько — завершение строительства «Северного потока-2», который Германии нужен не меньше, чем России, противостояние давлению США, чья политика мешает всем, ситуация на Украине, в Сирии, Ливии и Иране.

Владимир Путин, всю неделю проведший в разъездах — от Сирии и Турции до Севастополя и Ялты, принимал гостью в субботу. Новый год начался для президента России ударно.

- Мы с вами занимаемся и внутренней проблематикой – и экономической, и политической – и международными вопросами, - обозначил круг вопросов Путин. - Хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали для обсуждения всех этих вопросов – есть наиболее острые, на которых, я так понимаю, мы и сосредоточим сегодня основное наше внимание.

- У нас есть целый перечень разных тем, о которых нам с вами хочется поговорить, - согласилась Меркель. - Это и двусторонние темы, и темы международной повестки дня, которые представляют совместный интерес для наших стран: это Ливия, это Сирия, это минский процесс. Я с нетерпением жду наших бесед с вами. Я всегда уверена, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге.

Путин и Меркель: Рукопожатие в Кремле.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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