Любовь Успенская невероятно похорошела и собралась замуж за бывшего супруга Пугачевой

Пока россияне приходят в себя от новогодних праздников, Любовь Успенская в очередной раз доказала - жизнь после 60 только начинается. Королева шансона в последнее время невероятно похорошела, а на днях и вовсе заявила, что собирается замуж.

Любовь Успенская восхитила своих поклонников, представ перед публикой в бархатном костюме бордового цвета. Приталенный пиджак подчеркнул осиную талию 65-летней звезды, а благодаря дерзким мини-шортам пользователи соцсетей смогли оценить идеальные ноги певицы. Довершали эффектный образ замшевые ботфорты в тон пиджаку.

"Беру уроки фламенко. Хочу себя и в этом направлении попробовать. Кто знает, может, я еще и танцор хороший?", - подписала снимок знаменитость.

Поклонники тут же начали обсуждать преображение своей любимицы. Многие решили, что Люба-Любонька помолодела и похудела ради свадьбы. Дело в том, что исполнительница хита "Кабриолет" недавно огорошила признанием - она помирилась с Филиппом Киркоровым и теперь собирается за него замуж.

uspenskayalubov_official Беру уроки фламенко...

Успенская вспоминает размолвку с певцом, как страшный сон. Она по сей день не понимает, почему бывший супруг Аллы Пугачевой на нее обиделся. Дошло до того, что две звезды перестали общаться и отписались друг от друга в соцсетях. Однако теперь все это в прошлом.

Любовь Залмановна призналась, что Филипп подарил ей дорогое платье. "Он написал: «Для меня честь - сделать подарок такой легендарной певице, как ты!». Платье действительно очень красивое - бежевое, все в камнях. Оно мне идет. Все недопонимания между нами в прошлом. Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Я не против", - цитирует вокалистку Собеседник.Ru.

Успенскую не смущает, что она официально замужем за Александром Плаксиным. Впрочем, несколько лет назад мужчина уехал в Америку и до сих пор не вернулся.

Ну, а у Филиппа и Любы много общего. Оба артиста - большие ценители красивых вещей. Так, гардеробная Успенской занимает 300 квадратных метров. Но ей и этого мало.

uspenskayalubov_official Друзья, хочу пожелать вам счастья, добра, исполнения всех ваших мечт, мира и гармонии вашему дому

"Всю одежду мне шьют знаменитые дизайнеры - специально приезжают из Парижа. В последнее время отдаю предпочтение коротким платьям. Мне в них комфортно: я не цепляюсь каблуками, не боюсь упасть. Каждое мое платье стоит 50 тысяч евро. Правда, места в моей гардеробной не хватает", - разводит руками звезда.