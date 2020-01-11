2020-01-11T19:11:50+03:00
Звезды

Любовь Успенская невероятно похорошела и собралась замуж за бывшего супруга Пугачевой

65-летняя королева шансона в дерзких шортиках показала идеальные ноги
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Любовь Успенская в очередной раз доказала - жизнь после 60 только начинаетсяЛюбовь Успенская в очередной раз доказала - жизнь после 60 только начинаетсяФото: instagram.com
Изменить размер текста:

Пока россияне приходят в себя от новогодних праздников, Любовь Успенская в очередной раз доказала - жизнь после 60 только начинается. Королева шансона в последнее время невероятно похорошела, а на днях и вовсе заявила, что собирается замуж.

Любовь Успенская восхитила своих поклонников, представ перед публикой в бархатном костюме бордового цвета. Приталенный пиджак подчеркнул осиную талию 65-летней звезды, а благодаря дерзким мини-шортам пользователи соцсетей смогли оценить идеальные ноги певицы. Довершали эффектный образ замшевые ботфорты в тон пиджаку.

"Беру уроки фламенко. Хочу себя и в этом направлении попробовать. Кто знает, может, я еще и танцор хороший?", - подписала снимок знаменитость.

Поклонники тут же начали обсуждать преображение своей любимицы. Многие решили, что Люба-Любонька помолодела и похудела ради свадьбы. Дело в том, что исполнительница хита "Кабриолет" недавно огорошила признанием - она помирилась с Филиппом Киркоровым и теперь собирается за него замуж.

uspenskayalubov_officialuspenskayalubov_official
Беру уроки фламенко...
11044 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Успенская вспоминает размолвку с певцом, как страшный сон. Она по сей день не понимает, почему бывший супруг Аллы Пугачевой на нее обиделся. Дошло до того, что две звезды перестали общаться и отписались друг от друга в соцсетях. Однако теперь все это в прошлом.

Любовь Залмановна призналась, что Филипп подарил ей дорогое платье. "Он написал: «Для меня честь - сделать подарок такой легендарной певице, как ты!». Платье действительно очень красивое - бежевое, все в камнях. Оно мне идет. Все недопонимания между нами в прошлом. Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Я не против", - цитирует вокалистку Собеседник.Ru.

Успенскую не смущает, что она официально замужем за Александром Плаксиным. Впрочем, несколько лет назад мужчина уехал в Америку и до сих пор не вернулся.

Ну, а у Филиппа и Любы много общего. Оба артиста - большие ценители красивых вещей. Так, гардеробная Успенской занимает 300 квадратных метров. Но ей и этого мало.

uspenskayalubov_officialuspenskayalubov_official
Друзья, хочу пожелать вам счастья, добра, исполнения всех ваших мечт, мира и гармонии вашему дому
23527 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Всю одежду мне шьют знаменитые дизайнеры - специально приезжают из Парижа. В последнее время отдаю предпочтение коротким платьям. Мне в них комфортно: я не цепляюсь каблуками, не боюсь упасть. Каждое мое платье стоит 50 тысяч евро. Правда, места в моей гардеробной не хватает", - разводит руками звезда.

65-летняя Любовь Успенская собирается рожать.Звезда шансона серьезно настроена и уже ищет донора яйцеклетки

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жена принца Гарри Меган Маркл подписала контракт с компанией Disney
Меркель заявила о необходимости довести «Северный поток – 2» до конца
В Вашингтоне задержали Хоакина Феникса за участие в митинге
Иран выплатит компенсации семьям погибших при крушении украинского Boeing
В Ираке вооруженные люди убили оператора видеоагентства Ruptly
Дело о крушении украинского Boeing переквалифицировали на статью об умышленном убийстве
Вице-премьер России назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли страны
В РПЦ сказали, считают ли храмы хорошим местом для знакомств
В Госдепе США считают Россию «жестким» конкурентом, но - не врагом
Названа дата репатриации тел украинцев со сбитого в Иране Boeing 737
Синоптики предупредили о новом температурном рекорде в Москве
Пропавшего в Австралии немецкого футболиста съели акулы
"У меня есть идея третьего сезона": режиссер "Нового Папы" ответил на вопрос о продолжении сериала
«Лайнер не ответил»: эксперт назвал возможную причину ошибки иранской армии, сбившей украинский самолет
Франция начала процедуру международного расследования по сбитому украинскому самолету
Премьер Канады назвал национальной трагедией авиакатастрофу в Тегеране
Трамп собирается требовать компенсации в случае вывода американских войск из Ирака
Путин и Меркель приступили к переговорам в Кремле
Авиакомпания, которой принадлежал сбитый в Иране Boeing, объяснила, почему не отменила рейс Тегеран-Киев в день ракетного удара
Путин обсудил ситуацию в Ливии с наследным принцем Абу-Даби и эмиром Катара
Аккаунт верховного лидера Ирана Хаменеи в Twitter заблокировали