2020-01-11T20:14:50+03:00
Звезды

Разин высказался о шокирующем поведении тяжелобольного Андрея Губина

Продюсер группы "Ласковый май" часто делится с поклонниками самым сокровенным
Ольга ЛИБГАРДТ
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Губин прервал карьеру на пике популярности в середине 2000-х годов из-за тяжелой болезниГубин прервал карьеру на пике популярности в середине 2000-х годов из-за тяжелой болезниФото: Борис КУДРЯВОВ
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Андрей Разин часто высказывает свое мнение по поводу различных ситуаций, которые происходят в шоу-бизнесе. Продюсер группы "Ласковый май" делится мыслями с поклонниками в блоге. На этот раз музыкант сделал резкое заявление в адрес тяжелобольного Андрея Губина.

Андрей Разин не хочет работать с исполнителем хита "Девушки, как звезды". "Не рассматриваю Андрея Губина для работы в нашем коллективе, потому что считаю его заболевание, выражающееся в странном поведении, очень серьезным". - написал продюсер в блоге.

По его словам, поведение Губина может отрицательно сказаться на психологическом климате участников проекта. "Поэтому, как продюсер, воздержусь от этого исполнителя, хотя отношусь к нему хорошо", - сообщил он.

Подписчики бурно отреагировали на заявление музыканта. Они считают, что Андрею нужна помощь, люди и концерты. "Он придет в себя, а вы топите его, Саныч, дальше", - написал один из фолловеров.

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Считаю заболевание Андрея Губина очень серьезным
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Ответ Разина не заставил себя ждать: "Но он шокирует своим поведением артистов. Работать ему нужно сольно".

Отметим, в конце 2019 года появились новости о возвращении Андрея Губина.на сцену. Его друг и аранжировщик Тарас Ващишин заверил, что секс-символ 90-х скоро даст большой концерт: "Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится".

Но Губин все категорически опроверг: "Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Вокалист назвал слова Ващишина "чушью": "Не знаю, зачем Тарас это написал".

Всем известно, что Губин прервал карьеру на пике популярности в середине 2000-х годов из-за тяжелой болезни. Он ведет затворническую жизнь на 14 тысяч рублей в месяц, которые зарабатывает сочинительством мелодий.

Андрей не раз отмечал, что у него диагностировали левостороннюю прозопалгию лица - болезнь нервной системы, из-за которой он испытывает постоянные боли. Певец посетил множество клиник, но медики только разводят руками. "На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно", - делился он. По мнению врачей, болезнь спровоцировали недосыпание и хронический стресс. Ранее продюсер Андрей Разин говорил, что "Губину мерещится, будто у него постоянно чешется и болит лицо". В свою очередь Тарас Вещащин подтвердил, что у певца прослеживаются нарушения психологического плана, возможно, с мозгом: "Это очень тяжело...".

Андрей Губин измеряет своим девушкам ноги линейкой.Рост Андрея Губина - 166 см. При этом звезда 90-х измерял девушкам ноги линейкой: у него был бзик на идеальной красоте. В итоге певец остался один…

ИСТОЧНИК KP.RU

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